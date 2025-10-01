Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đánh người ở quán Lão Đại, 4 'trẻ trâu' bị khởi tố

Hữu Thành
TPO - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc kết nối nhạc, 4 đối tượng ở Quảng Trị đã dùng ly thủy tinh đánh người gây thương tích nặng.

Ngày 1/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích”. Lệnh bắt tạm giam 4 bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 5 phê chuẩn và thi hành.

Bốn đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Tuấn Ngọc (SN 2006, trú tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị); Lê Minh Tài (SN 2006), Lê Văn Từ (SN 2006), Trần Nhật Hào (SN 2006), cùng trú xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Khởi tố 4 đối tượng Nguyễn Tuấn Ngọc, Lê Minh Tài, Lê Văn Từ, Trần Nhật Hào. Ảnh: CA.

Theo điều tra của Cơ quan Công an, vào tối 20/5/2025, tại quán Lão Đại (xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), giữa Lê Minh Tài và Đ.H (SN 2004) xảy ra mâu thuẫn do tranh cãi về việc kết nối nhạc. Sau khi hai bên xô xát, Ngọc và Từ cùng đi theo Tài tiếp tục đánh Đ.H.

Lúc bạn của Đ.H là Đ.M.Đ (SN 2004) đến hỏi chuyện, Từ đã gây sự và bị Đ.M.Đ đánh vào mặt. Sự việc này làm nhóm đối tượng Tài, Ngọc, Từ, Hào cùng một số thanh thiếu niên khác lao vào hành hung Đ.M.Đ. Nhóm này đã dùng tay, chân, cùng các vật dụng như ly thủy tinh, vỏ chai bia để tấn công nạn nhân. Trong đó, Ngọc và Từ dùng ly thủy tinh đánh vào mặt và sau đầu, còn Hào đánh vào vai của Đ.M.Đ.

Hậu quả, nạn nhân Đ.M.Đ bị thương tích nặng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 29%.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Hữu Thành
