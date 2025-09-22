Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Triệu tập 2 thanh niên đuổi đánh người đàn ông đến bất tỉnh ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Khi người đàn ông ngã xuống đường, một thanh niên lao đến đạp mạnh, liên tục dùng chân đá vào đầu nạn nhân và cầm gậy lớn tiếng đe dọa người đến can ngăn.

Ngày 22/9, Công an phường Tam Bình (TPHCM) cho biết đang xác minh vụ việc hai thanh niên truy đuổi, đánh một người đàn ông đến ngất xỉu trên đường vừa xảy ra trên địa bàn

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh hai nam thanh niên đuổi theo một người đàn ông trong con hẻm vắng.

Nạn nhân chạy được một đoạn thì trượt ngã xuống đường. Lúc này, một thanh niên lao đến đạp mạnh, liên tục dùng chân đá vào đầu nạn nhân. Khi có người đến can ngăn, thanh niên này còn cầm gậy đe dọa.

Sau trận đòn, người đàn ông nằm bất tỉnh giữa đường.

Sự việc được xác định xảy ra vào tối 20/9 trên đường số 6, phường Tam Bình (TP Thủ Đức cũ, TPHCM).

Clip vụ việc truy đuổi đánh người ở phường Tam Bình

Hiện Công an phường Tam Bình đã triệu tập hai thanh niên liên quan để lấy lời khai và tiến hành giám định thương tích của nạn nhân, làm cơ sở xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
