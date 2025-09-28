Đối tượng truy nã trong vụ cướp giật tại chùa Kim Tiên sa lưới khi về thăm thân

TPO - Sau nhiều tháng lẩn trốn, Trần Văn Bìa, đối tượng truy nã trong vụ dựng cảnh để cướp giật, hành hung du khách tại chùa Kim Tiên (An Giang) đã bị Công an An Giang bắt giữ khi về thăm người thân tại phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp).

Chỉ trong hai ngày (27 - 28/9), Tổ công tác Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại Đồng Tháp và TP. Cần Thơ.

Mai Văn Phúc Lê, Thành Lượm từ trái sang.

Ba người bị bắt gồm: Mai Văn Phúc (SN 2000, ngụ xã Hội An, An Giang) bị truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”; Trần Văn Bìa (SN 1989, ngụ xã Mỹ Hoà Hưng, An Giang) bị truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; và Lê Thành Lượm (SN 2000, ngụ xã Long Điền, An Giang) bị truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Đáng chú ý, Trần Văn Bìa là đối tượng cùng 12 đồng phạm đến chùa Kim Tiên (phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang) ngày 3/2/2025 để móc túi, cướp giật. Khi phát hiện ông Nguyễn Phú Cường, du khách hành hương đeo dây chuyền vàng, nhóm này tạo cảnh xô đẩy rồi giật sợi dây chuyền. Bị tri hô, nhóm Bìa lao vào hành hung khiến nhiều người trong đoàn bị thương và chiếm đoạt 12 triệu đồng trước khi tẩu thoát.

Trần Văn Bìa tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bìa, nhưng đối tượng bỏ trốn. Ngày 6/5, lệnh truy nã toàn quốc được ban hành. Sau nhiều tháng lẩn trốn, khoảng 6h ngày 28/9, Bìa bị trinh sát Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi về thăm người thân tại phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp).