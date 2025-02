Vụ dàn cảnh cướp trước cổng chùa ở An Giang: 10 đối tượng liên quan đều thuộc diện quản lý

TPO - Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh An Giang xác định, có 10 đối tượng liên quan đến vụ dàn cảnh cướp tài sản trước cổng chùa Kim Tiên, không phải 50 người như thông tin trước đó.

Liên quan đến vụ cướp giật tài sản xảy ra tại chùa Kim Tiên, ngày 9/2, Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh và truy xét các đối tượng gây án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định có 10 đối tượng tham gia vụ việc, tất cả đều nằm trong diện quản lý của công an. Dựa trên tài liệu thu thập tại hiện trường, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định được danh tính các đối tượng và triển khai các biện pháp truy bắt. Sau 2 ngày truy xét, một số đối tượng đã bị bắt giữ, trong khi các đối tượng còn lại đang bị truy tìm và vận động ra đầu thú.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, nhóm dàn cảnh cướp giật tại cổng chùa Kim Tiên có khoảng 10 đối tượng, không phải 50 đối tượng như thông tin ban đầu.

Đại tá Bùi Tấn Ân cho biết thêm: "Theo thông tin mới nhận được, một số đối tượng đã bày tỏ ý định ra đầu thú với cơ quan công an. Quan điểm của Công an tỉnh An Giang quyết tâm và chỉ đạo quyết liệt trong việc điều tra làm rõ vụ án. Chúng tôi xác định sẽ truy xét nhanh chóng, điều tra kết luận sớm và đưa vụ án ra xét xử công khai. Thậm chí, chúng tôi có thể phối hợp với các ngành tư pháp để chọn làm án điểm, xét xử lưu động nhằm tăng cường sức răn đe và giáo dục phòng ngừa tội phạm".

Hiện Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các lực lượng tiếp tục điều tra, truy xét và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định.

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 3/2, ông N.P.C. (ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), cùng gia đình 10 người đến lễ chùa Kim Tiên (khóm Phú Hòa, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, An Giang). Khi gia đình ông C. đến cửa chính, bất ngờ một nhóm đối tượng xông vào và giật sợi dây chuyền trị giá 3,6 triệu đồng của ông.

Sau đó, xảy ra xô xát giữa nhóm người nhà ông C. và các đối tượng, dẫn đến thương tích. Trong lúc hỗn loạn, bà T., người thân của ông C., cũng bị nhóm đối tượng gây thương tích và mất 12 triệu đồng tiền mặt.