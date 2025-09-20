Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người đàn ông bị 3 bảo vệ đánh trước cổng bệnh viện

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng đang kiểm tra, làm rõ vụ việc 3 bảo vệ hành hung một lái xe ôm trước cổng Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai. Những bảo vệ này hiện đã bị tạm đình chỉ công việc.

Chiều 19/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nhóm bảo vệ ẩu đả với một người đàn ông tại sảnh chính Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai (phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai).

Trong video, một người đàn ông lái xe máy chở phía sau là cụ ông đang điều trị tại bệnh viện. Cụ ông đi lại khó khăn, trên tay vẫn cắm dây truyền dịch và cầm gậy để làm chỗ dựa.

Cũng lúc này, một nhóm bảo vệ mặc đồng phục có logo Công ty Sơn Hòa Security tiến tới yêu cầu người lái xe máy dừng xe. Sau vài lời qua lại, hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này, hai bảo vệ kéo xe máy khiến cụ ông ngồi sau ngã xuống đất. Sau đó, nhóm bảo vệ dùng gậy và tay chân hành hung người lái xe máy.

Khi sự việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện đã có mặt, yêu cầu chấm dứt ẩu đả.

9410-6691.jpg
Người đàn ông bị hành hung bằng gậy. Ảnh cắt từ video.

Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Âu Lâu, xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai. Người bị hành hung là một tài xế xe ôm, đồng thời có người thân đang chạy thận tại bệnh viện.

Phía bệnh viện cho biết, người này nhiều lần không chấp hành quy định, đi xe máy ra vào khuôn viên dù đã bị nhắc nhở. Chiều 19/9, khi nhắc nhở bất thành, lái xe ôm đã bị nhóm bảo vệ hành hung.

Ông Dũng cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường đã trao đổi thông tin với Bệnh viện Đa khoa số 1. Công an phường Âu Lâu cũng đã vào cuộc xác minh. Ba bảo vệ liên quan đã bị tạm đình chỉ, đồng thời các bên tiến hành hòa giải.

Thành Đạt
#bảo vệ hành hung lái xe #bệnh viện Lào Cai vụ việc #đình chỉ bảo vệ Lào Cai #xử lý bảo vệ vi phạm #bảo vệ an ninh bệnh viện #xung đột tại bệnh viện #quy trình an ninh bệnh viện #quản lý bảo vệ Lào Cai #an ninh bệnh viện Đa khoa #hành vi bảo vệ không đúng quy định

Xem thêm

Cùng chuyên mục