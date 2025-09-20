Người đàn ông bị 3 bảo vệ đánh trước cổng bệnh viện

TPO - Lực lượng chức năng đang kiểm tra, làm rõ vụ việc 3 bảo vệ hành hung một lái xe ôm trước cổng Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai. Những bảo vệ này hiện đã bị tạm đình chỉ công việc.

Chiều 19/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nhóm bảo vệ ẩu đả với một người đàn ông tại sảnh chính Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai (phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai).

Trong video, một người đàn ông lái xe máy chở phía sau là cụ ông đang điều trị tại bệnh viện. Cụ ông đi lại khó khăn, trên tay vẫn cắm dây truyền dịch và cầm gậy để làm chỗ dựa.

Cũng lúc này, một nhóm bảo vệ mặc đồng phục có logo Công ty Sơn Hòa Security tiến tới yêu cầu người lái xe máy dừng xe. Sau vài lời qua lại, hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này, hai bảo vệ kéo xe máy khiến cụ ông ngồi sau ngã xuống đất. Sau đó, nhóm bảo vệ dùng gậy và tay chân hành hung người lái xe máy.

Khi sự việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện đã có mặt, yêu cầu chấm dứt ẩu đả.

Người đàn ông bị hành hung bằng gậy. Ảnh cắt từ video.

Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Âu Lâu, xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai. Người bị hành hung là một tài xế xe ôm, đồng thời có người thân đang chạy thận tại bệnh viện.

Phía bệnh viện cho biết, người này nhiều lần không chấp hành quy định, đi xe máy ra vào khuôn viên dù đã bị nhắc nhở. Chiều 19/9, khi nhắc nhở bất thành, lái xe ôm đã bị nhóm bảo vệ hành hung.

Ông Dũng cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường đã trao đổi thông tin với Bệnh viện Đa khoa số 1. Công an phường Âu Lâu cũng đã vào cuộc xác minh. Ba bảo vệ liên quan đã bị tạm đình chỉ, đồng thời các bên tiến hành hòa giải.