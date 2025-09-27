Phạt người phụ nữ ở An Giang hô 'bắt cóc trẻ em', đánh tài xế

TPO - Sáng 27/9, Công an xã Châu Thành (An Giang) cho biết, đã lập hồ sơ xử phạt hành chính bà N.T.M. (SN 1974, ở xã Bình An) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, chiều tối 26/9, tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Thành, bà M. hô hoán “bắt cóc trẻ em”, kêu gọi người dân chặn xe ô tô chở cháu T.T.B.Q. (SN 2007) cùng nhóm bạn đi Hà Tiên.

Trong lúc hỗn loạn, bà M. dùng đá ném vào xe và lao vào đánh tài xế, gây thương tích nhẹ và làm hư hỏng phương tiện. Sự việc thu hút nhiều người tụ tập, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Bà M. bị phạt hành chính vì gây rối trật tự công cộng.

Công an xác định vụ việc không phải bắt cóc, chỉ là mâu thuẫn gia đình. Bà M. bị xử phạt theo Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Các tình tiết liên quan đến thương tích và thiệt hại tài sản đang được làm rõ.

Công an xã Châu Thành cảnh báo người dân không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, góp phần giữ vững an ninh trật tự.