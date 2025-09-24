Khánh Hòa: Xuất hiện clip người đàn ông nghi cầm mìn đánh cá ở biển Hòn Bạc

TPO - Trong đoạn clip dài hơn 1 phút được quay tại khu vực biển Hòn Bạc (tỉnh Khánh Hòa), một người đàn ông đang bơi 2 tay cầm hai vật thể nghi là mìn và rà từng đàn cá đi qua để ném xuống nước.

Ngày 24/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một người đàn ông bơi trên một chiếc phao, đeo kính lặn, 2 tay cầm hai vật thể nghi mìn đang rà từng đàn cá đi qua để ném xuống nước.

Theo người quay clip cho biết, cảnh quay trên được thực hiện tại khu vực Hòn Bạc, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Clip ghi lại hình ảnh người đàn ông nghi cầm mìn đánh bắt cá tại Hòn Bạc.

Ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết, đơn vị đang xác minh clip trên và sẽ phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương để làm rõ vụ việc.

Trước đó, anh T.N. (trú phường Ninh Hòa) cho biết vào giữa tháng 7/2025, khi đi câu ở khu vực Hòn Nọc, phường Nam Nha Trang, anh phát hiện một người bơi trên mặt biển rồi ném một vật thể xuống nước. “Chỉ một lát sau là một tiếng nổ lớn, nước bắn tung tóe,” anh kể.

Anh N. nghi vật thể người này ném là mìn. Theo anh, những người này thường bơi lướt trên mặt nước, đeo kính nhìn xuống đáy, khi thấy đàn cá họ ném vật nổ xuống; sức mạnh và sóng xung kích của vụ nổ khiến các sinh vật xung quanh chết ngay, trong khi người trên mặt nước không bị ảnh hưởng. Sau vụ nổ, họ lặn xuống để vớt cá đã chết lên. Toàn bộ quá trình được anh N. quay lại bằng điện thoại và gửi cho bạn bè; sau đó đoạn clip được đăng lên Tiktok và lan truyền nhanh.

Trước đó, một nhóm lặn biển tại khu vực Hòn Bạc bắt gặp khung cảnh xác cá chết la liệt dưới đáy biển. Nhiều con bụng toạc, mất mắt, kích thước rất nhỏ. Bên dưới là các rạn san hô cứng và san hô lửa bị gãy rạp, vỡ vụn.

Cá chết trắng tại biển Hòn Bạc được nhóm thợ lặn ghi lại.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa đã đi kiểm tra và có báo cáo ban đầu. Theo đó, qua công tác phối hợp, các thành viên trong đoàn và tổ cộng đồng, ngư dân hoạt động nghề cá nhận định khả năng các tàu cá hoạt động nghề lưới vây rút đêm tầng nổi, khai thác các loài cá tầng nổi như: cá trích, cá ngân, cá mòi, cá bạc má... thu hoạch với khối lượng lớn, trong quá trình thu lưới một lượng cá bị rơi ra ngoài do mắc vướng, tạo ra hiện tượng vết loang cá chết trên các nền rạn.

Đơn vị này cũng cho biết, sau khi đi kiểm tra, đoàn công tác chưa xác định được dấu hiệu khai thác thủy sản bằng phương pháp hủy diệt chất nổ.

"Trong quá trình tuần tra trên các vùng biển, đoàn công tác bắt gặp ngư dân khai thác đánh bắt bằng các nghề lưới vây, lưới rê, lồng bẫy mực... Việc khai thác đánh bắt bằng chất nổ trong thời gian qua các lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp nào", báo cáo nêu.

Ông Nguyễn Trọng Chánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết, báo cáo trên chỉ là thông tin ban đầu, còn việc tìm ra nguyên nhân chính xác của sự việc hiện các cơ quan chức năng vẫn đang vào cuộc xác minh, sau khi có báo cáo chính thức sẽ có phản hồi.