Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khánh Hòa:

Xuất hiện clip người đàn ông nghi cầm mìn đánh cá ở biển Hòn Bạc

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong đoạn clip dài hơn 1 phút được quay tại khu vực biển Hòn Bạc (tỉnh Khánh Hòa), một người đàn ông đang bơi 2 tay cầm hai vật thể nghi là mìn và rà từng đàn cá đi qua để ném xuống nước.

Ngày 24/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một người đàn ông bơi trên một chiếc phao, đeo kính lặn, 2 tay cầm hai vật thể nghi mìn đang rà từng đàn cá đi qua để ném xuống nước.

Theo người quay clip cho biết, cảnh quay trên được thực hiện tại khu vực Hòn Bạc, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Clip ghi lại hình ảnh người đàn ông nghi cầm mìn đánh bắt cá tại Hòn Bạc.

Ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết, đơn vị đang xác minh clip trên và sẽ phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương để làm rõ vụ việc.

Trước đó, anh T.N. (trú phường Ninh Hòa) cho biết vào giữa tháng 7/2025, khi đi câu ở khu vực Hòn Nọc, phường Nam Nha Trang, anh phát hiện một người bơi trên mặt biển rồi ném một vật thể xuống nước. “Chỉ một lát sau là một tiếng nổ lớn, nước bắn tung tóe,” anh kể.

Anh N. nghi vật thể người này ném là mìn. Theo anh, những người này thường bơi lướt trên mặt nước, đeo kính nhìn xuống đáy, khi thấy đàn cá họ ném vật nổ xuống; sức mạnh và sóng xung kích của vụ nổ khiến các sinh vật xung quanh chết ngay, trong khi người trên mặt nước không bị ảnh hưởng. Sau vụ nổ, họ lặn xuống để vớt cá đã chết lên. Toàn bộ quá trình được anh N. quay lại bằng điện thoại và gửi cho bạn bè; sau đó đoạn clip được đăng lên Tiktok và lan truyền nhanh.

Trước đó, một nhóm lặn biển tại khu vực Hòn Bạc bắt gặp khung cảnh xác cá chết la liệt dưới đáy biển. Nhiều con bụng toạc, mất mắt, kích thước rất nhỏ. Bên dưới là các rạn san hô cứng và san hô lửa bị gãy rạp, vỡ vụn.

cachet-3.jpg
Cá chết trắng tại biển Hòn Bạc được nhóm thợ lặn ghi lại.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa đã đi kiểm tra và có báo cáo ban đầu. Theo đó, qua công tác phối hợp, các thành viên trong đoàn và tổ cộng đồng, ngư dân hoạt động nghề cá nhận định khả năng các tàu cá hoạt động nghề lưới vây rút đêm tầng nổi, khai thác các loài cá tầng nổi như: cá trích, cá ngân, cá mòi, cá bạc má... thu hoạch với khối lượng lớn, trong quá trình thu lưới một lượng cá bị rơi ra ngoài do mắc vướng, tạo ra hiện tượng vết loang cá chết trên các nền rạn.

Đơn vị này cũng cho biết, sau khi đi kiểm tra, đoàn công tác chưa xác định được dấu hiệu khai thác thủy sản bằng phương pháp hủy diệt chất nổ.

"Trong quá trình tuần tra trên các vùng biển, đoàn công tác bắt gặp ngư dân khai thác đánh bắt bằng các nghề lưới vây, lưới rê, lồng bẫy mực... Việc khai thác đánh bắt bằng chất nổ trong thời gian qua các lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp nào", báo cáo nêu.

Ông Nguyễn Trọng Chánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết, báo cáo trên chỉ là thông tin ban đầu, còn việc tìm ra nguyên nhân chính xác của sự việc hiện các cơ quan chức năng vẫn đang vào cuộc xác minh, sau khi có báo cáo chính thức sẽ có phản hồi.

Phùng Quang
#mìn #Hòn Bạc #xác cá la liệt #khai thác thủy sản #chất nổ #Khánh Hòa #Nha Trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục