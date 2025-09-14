Cà Mau tặng quà cho người dân giao nộp kích điện, vật liệu nổ bắt cá tận diệt

TPO - Việc dùng kích điện, xiệt điện để đánh bắt thủy sản đang không còn "đất sống" ở Cà Mau, khi lực lượng chức năng địa phương vào cuộc quyết liệt, từ giải pháp mạnh như truy tố hình sự, tới phong trào đổi xiệt điện, kích điện lấy gạo và nuôi, giữ nguồn lợi cá đồng. Nỗ lực này đang giúp hồi sinh nguồn lợi thủy sản và hướng tới mục tiêu "nói không" với khai thác thủy sản hủy diệt.

Những ngày này, Công an xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) đang tích cực triển khai mô hình vận động toàn dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, dụng cụ kích điện, xiệt điện được quà tặng.

Người dân tự giác giao nộp bộ kích điện, xiệt điện sẽ được hỗ trợ phần quà, nhu yếu phẩm.

Theo đó, mỗi khẩu súng quân dụng, súng săn, súng hơi, thuốc nổ… khi người dân giao nộp sẽ được hỗ trợ 20kg gạo; giao nộp đạn quân dụng từ 10 – 20 viên được hỗ trợ 5kg gạo, trên 20 viên được 10kg gạo.

Mỗi khẩu súng tự chế (súng cồn, súng bắn đạn bi…); vũ khí tự chế (mã tấu, bình xịt hơi cay, roi điện, gậy ba khúc…); bộ dụng cụ kích điện, xiệt điện khi người dân giao nộp sẽ được hỗ trợ lại 10kg gạo.

Giao nộp các loại pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, thuốc pháo, thuốc pháo hoa, các loại dao tự chế... người dân sẽ được 5kg gạo.

Thời gian thực hiện chương trình trên đến ngày 15/10/2025.

Những ngày này, trên cánh đồng chuyên lúa của xã Tân Lộc (tỉnh Cà Mau) vừa thu hoạch xong vụ lúa Hè – Thu, nông dân cũng đang chuẩn bị đất tái vụ lúa mới, hình ảnh xiệt cá đi theo sau máy gặt đập liên hợp đã vắng bóng. Điều này có được nhờ kết quả mang lại sau 2 năm chính quyền địa phương tại Cà Mau triển khai chủ trương chống khai thác nguồn lợi thuỷ sản có tính huỷ diệt, người dân đã có ý thức, hơn trong khai thác thuỷ, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản bền vững. Nhờ đó, cá non cũng được sản sinh khá nhiều ở các kênh, mương nội đồng.

Một trong những mô hình mang lại hiệu quả cao trong chống khai thác thuỷ sản tận diệt là Công an xã đã phối hợp với các hội đoàn thể địa phương (như đoàn thanh niên, hội phụ nữ) đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Các đơn vị phối hợp tổ chức phát động phong trào đổi các vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, dụng cụ kích điện... lấy gạo, nhu yếu phẩm. Nhiều bộ dụng cụ kích điện được người dân đã tự nguyện giao nộp.

Tại huyện Trần Văn Thời (cũ), giải pháp “mềm mà rắn” được chính quyền áp dụng, khi mạnh tay treo thưởng 3 triệu đồng cho ai tố giác hành vi tàng trữ dụng cụ kích điện. Điển hình, một hộ dân bị phát hiện và xử phạt 12,5 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở các “giải pháp mềm”, những phiên toà lưu động, bản án tù nghiêm khắc nối tiếp khi người dân cố tình vi phạm khai thác thuỷ sản tận diệt đã được đưa ra. Vụ án đầu tiên với bị cáo Lê Văn Niệm (SN 1990, ngụ xã Khánh Thuận, huyện U Minh cũ) , với bản án 9 tháng tù giam về tội “hủy hoại nguồn lợi thủy sản”, thêm sự răn đe để dần thay đổi thói quen kiểu khai thác tận diệt.

Người dân đã có ý thức chuyển sang bắt cá bằng cách chụp đìa, chỉ bắt cá lớn và thả lại cá con, cá sinh sản.

Từ các giải pháp đồng bộ, nhiều vùng ở các huyện cũ như U Minh, Trần Văn Thời, Thới Bình (vốn mệnh danh là “thủ phủ” cá đồng) đã dần hồi phục nguồn lợi cá đồng tự nhiên. Nhiều người dân cùng nói không với khai thác thủy sản tận diệt. Các hộ từng gắn với nghề xiệt, kích điện nay dần từ bỏ cách đánh bắt cũ.