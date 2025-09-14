Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cà Mau tặng quà cho người dân giao nộp kích điện, vật liệu nổ bắt cá tận diệt

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việc dùng kích điện, xiệt điện để đánh bắt thủy sản đang không còn "đất sống" ở Cà Mau, khi lực lượng chức năng địa phương vào cuộc quyết liệt, từ giải pháp mạnh như truy tố hình sự, tới phong trào đổi xiệt điện, kích điện lấy gạo và nuôi, giữ nguồn lợi cá đồng. Nỗ lực này đang giúp hồi sinh nguồn lợi thủy sản và hướng tới mục tiêu "nói không" với khai thác thủy sản hủy diệt.

Những ngày này, Công an xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) đang tích cực triển khai mô hình vận động toàn dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, dụng cụ kích điện, xiệt điện được quà tặng.

a1-996.jpg
Người dân tự giác giao nộp bộ kích điện, xiệt điện sẽ được hỗ trợ phần quà, nhu yếu phẩm.

Theo đó, mỗi khẩu súng quân dụng, súng săn, súng hơi, thuốc nổ… khi người dân giao nộp sẽ được hỗ trợ 20kg gạo; giao nộp đạn quân dụng từ 10 – 20 viên được hỗ trợ 5kg gạo, trên 20 viên được 10kg gạo.

Mỗi khẩu súng tự chế (súng cồn, súng bắn đạn bi…); vũ khí tự chế (mã tấu, bình xịt hơi cay, roi điện, gậy ba khúc…); bộ dụng cụ kích điện, xiệt điện khi người dân giao nộp sẽ được hỗ trợ lại 10kg gạo.

Giao nộp các loại pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, thuốc pháo, thuốc pháo hoa, các loại dao tự chế... người dân sẽ được 5kg gạo.

Thời gian thực hiện chương trình trên đến ngày 15/10/2025.

Những ngày này, trên cánh đồng chuyên lúa của xã Tân Lộc (tỉnh Cà Mau) vừa thu hoạch xong vụ lúa Hè – Thu, nông dân cũng đang chuẩn bị đất tái vụ lúa mới, hình ảnh xiệt cá đi theo sau máy gặt đập liên hợp đã vắng bóng. Điều này có được nhờ kết quả mang lại sau 2 năm chính quyền địa phương tại Cà Mau triển khai chủ trương chống khai thác nguồn lợi thuỷ sản có tính huỷ diệt, người dân đã có ý thức, hơn trong khai thác thuỷ, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản bền vững. Nhờ đó, cá non cũng được sản sinh khá nhiều ở các kênh, mương nội đồng.

Một trong những mô hình mang lại hiệu quả cao trong chống khai thác thuỷ sản tận diệt là Công an xã đã phối hợp với các hội đoàn thể địa phương (như đoàn thanh niên, hội phụ nữ) đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Các đơn vị phối hợp tổ chức phát động phong trào đổi các vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, dụng cụ kích điện... lấy gạo, nhu yếu phẩm. Nhiều bộ dụng cụ kích điện được người dân đã tự nguyện giao nộp.

Tại huyện Trần Văn Thời (cũ), giải pháp “mềm mà rắn” được chính quyền áp dụng, khi mạnh tay treo thưởng 3 triệu đồng cho ai tố giác hành vi tàng trữ dụng cụ kích điện. Điển hình, một hộ dân bị phát hiện và xử phạt 12,5 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở các “giải pháp mềm”, những phiên toà lưu động, bản án tù nghiêm khắc nối tiếp khi người dân cố tình vi phạm khai thác thuỷ sản tận diệt đã được đưa ra. Vụ án đầu tiên với bị cáo Lê Văn Niệm (SN 1990, ngụ xã Khánh Thuận, huyện U Minh cũ) , với bản án 9 tháng tù giam về tội “hủy hoại nguồn lợi thủy sản”, thêm sự răn đe để dần thay đổi thói quen kiểu khai thác tận diệt.

1-794-9722.jpg
Người dân đã có ý thức chuyển sang bắt cá bằng cách chụp đìa, chỉ bắt cá lớn và thả lại cá con, cá sinh sản.

Từ các giải pháp đồng bộ, nhiều vùng ở các huyện cũ như U Minh, Trần Văn Thời, Thới Bình (vốn mệnh danh là “thủ phủ” cá đồng) đã dần hồi phục nguồn lợi cá đồng tự nhiên. Nhiều người dân cùng nói không với khai thác thủy sản tận diệt. Các hộ từng gắn với nghề xiệt, kích điện nay dần từ bỏ cách đánh bắt cũ.

Tân Lộc
#Cà Mau #xiệt điện #bảo vệ thủy sản #đổi xiệt lấy gạo #khai thác thủy sản #đánh bắt thuỷ sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục