Chém người phụ nữ trọng thương vì nhớ lại việc bị chửi

TPO - Sau khi nhớ lại chuyện bị chửi trước đó, người đàn ông ở An Giang đã dùng dao chém một phụ nữ trọng thương rồi bỏ trốn. Cơ quan Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định truy nã đối tượng này về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định truy nã Hồ Thanh Mới (SN 1970, ngụ xã Mỹ Đức, An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Quyết định truy nã Hồ Thanh Mới.

Theo kết quả điều tra, chiều 19/10/2024, sau khi nhậu xong, Mới đi ngang chỗ bà Phạm Thị Diễm (SN 1973, ngụ xã Tân An, thị xã Tân Châu cũ) đang bán nấm rơm gần cầu Tân An. Nhớ lại việc từng bị bà Diễm chửi trước đó, Mới đến nói chuyện thì hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Mới bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào tay bà Diễm khiến nạn nhân bị thương nặng.

Khi bà Diễm bỏ chạy, Mới tiếp tục đuổi theo, cắn vào mặt và quật ngã nạn nhân xuống đường. Đối tượng định tiếp tục ra tay nhưng bị bà Diễm chống trả, người dân xung quanh phát hiện, can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bà Diễm được xác định tỷ lệ thương tật 51%.

Ngày 17/2/2025, Công an thị xã Tân Châu (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Hồ Thanh Mới. Tuy nhiên, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Hồ sơ vụ việc được chuyển Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, thụ lý. Công an kêu gọi người dân khi phát hiện đối tượng Hồ Thanh Mới ở bất kỳ đâu, hãy báo ngay Công an tỉnh An Giang hoặc công an nơi gần nhất.