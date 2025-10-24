Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Chém người phụ nữ trọng thương vì nhớ lại việc bị chửi

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi nhớ lại chuyện bị chửi trước đó, người đàn ông ở An Giang đã dùng dao chém một phụ nữ trọng thương rồi bỏ trốn. Cơ quan Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định truy nã đối tượng này về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định truy nã Hồ Thanh Mới (SN 1970, ngụ xã Mỹ Đức, An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

moi-8778.jpg
Quyết định truy nã Hồ Thanh Mới.

Theo kết quả điều tra, chiều 19/10/2024, sau khi nhậu xong, Mới đi ngang chỗ bà Phạm Thị Diễm (SN 1973, ngụ xã Tân An, thị xã Tân Châu cũ) đang bán nấm rơm gần cầu Tân An. Nhớ lại việc từng bị bà Diễm chửi trước đó, Mới đến nói chuyện thì hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Mới bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào tay bà Diễm khiến nạn nhân bị thương nặng.

Khi bà Diễm bỏ chạy, Mới tiếp tục đuổi theo, cắn vào mặt và quật ngã nạn nhân xuống đường. Đối tượng định tiếp tục ra tay nhưng bị bà Diễm chống trả, người dân xung quanh phát hiện, can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bà Diễm được xác định tỷ lệ thương tật 51%.

Ngày 17/2/2025, Công an thị xã Tân Châu (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Hồ Thanh Mới. Tuy nhiên, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Hồ sơ vụ việc được chuyển Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, thụ lý. Công an kêu gọi người dân khi phát hiện đối tượng Hồ Thanh Mới ở bất kỳ đâu, hãy báo ngay Công an tỉnh An Giang hoặc công an nơi gần nhất.

Nhật Huy
#An Giang #cố ý gây thương tích #truy nã

Xem thêm

Cùng chuyên mục