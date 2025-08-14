Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Truy tố nhóm đánh ghen nhầm gây thương tích 26% cho người khác

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mở cửa nhà ra nói chuyện, chị H. bất ngờ bị nhóm người lạ mặt dùng dao đâm, dùng bình sứ đánh vào đầu… gây thương tích 26%.

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Dương Thị Hằng (25 tuổi), Phan Thị Quế Chi (30 tuổi), Nguyễn Lê Tuấn Anh (27 tuổi), Vy Liêm Quân (35 tuổi), Phạm Duy Lộc (37 tuổi), Nguyễn Thiên Ân (30 tuổi) và Hồ Thị Kim Nhi cùng về tội "Giết người".

Đây là nhóm bị can đánh ghen nhầm người xảy ra trên địa bàn TPHCM hồi tháng 6/2023 khiến nữ nạn nhân bị thương tích.

Theo điều tra, biết chị Đinh Thị Như Ý có quan hệ tình cảm với anh Trần Quốc Hưng, ngày 11/6/2023, Phan Thị Quế Chi sử dụng tài khoản “Mẫn Nhi” của Chi trên Facebook nhắn tin cho Ý nói rằng Chi là người yêu cũ của Hưng. Sau đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 19/6/2023, chị Ý bị Lộc, Hằng (bạn của Chi) nhắn tin chửi bới nên đễ nhờ Nguyễn Thị Hồng K. giúp giải quyết. Sau đó Ý hẹn Chi, Lộc và Hằng tại nhà chị K. ở quận Gò Vấp.

Sáng ngày 20/6/2023, nhóm của Chi mang theo hung khí đến nhà chị K.. Tại nhà chị K. lúc này, ngoài chị K. còn có chị H. và anh G..

Một người trong nhóm của Chi hỏi có Ý ở đây không thì chị H. nói không có ai tên Ý và không biết Ý là ai. Hằng bất ngờ cầm dao xông đến đâm trúng vùng hố thượng đòn phải của chị H., chị H. bị thương đi vào trong nhà ngồi xuống ghế gỗ và ngất xỉu ngã gục mặt xuống bàn…

Anh G., chị K. vào can ngăn và cũng bị nhóm người trên lao vào đánh.

Gây án xong, cả nhóm tẩu thoát khỏi hiện trường. Chị H., chị K. được đưa đến Bệnh viện 175 cấp cứu. Anh G. đến công an trình báo sự việc.

Cả nhóm sau đó người bị bắt khẩn cấp, người đến công an đầu thú. Kết quả giám định chị H. mang thương tích 26%.

Tân Châu
#Đánh ghen #Truy tố #Giết người #Ghen nhầm

Xem thêm

Cùng chuyên mục