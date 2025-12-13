Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng: Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 400 tỷ đồng

TPO - 60 cán bộ, chiến sĩ công an chia thành 10 tổ công tác đồng loạt ra quân phá án, bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng ở Đà Nẵng.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng đặc biệt lớn, khởi tố 9 đối tượng.

2bff15d09ea911f748b8.jpg
e001c42c4f55c00b9944.jpg
Đối tượng Hoàng Duy Ninh và Phạm Ngọc Triêm. Ảnh: CA

Qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, Phòng CSHS phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều đối tượng tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố, do Hoàng Duy Ninh (SN 1991, trú xã Chiên Đàn) và Phạm Ngọc Triêm (SN 1982, trú phường Điện Bàn) cầm đầu, tổ chức hoạt động. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng CSHS đã xác lập chuyên án trinh sát để tập trung đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Từ ngày 9 đến 12/12, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an thành phố, huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 10 tổ công tác đồng loạt ra quân phá án.

Kết quả, Phòng CSHS đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự 9 đối tượng về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

9f35f098b1e03ebe67f1.jpg
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng hơn 400 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 5/2025 đến nay, Hoàng Duy Ninh đã liên hệ với đối tượng trên mạng xã hội để mua các tài khoản cá độ Super có hạn mức lên đến 1,5 triệu Yen, sau đó chia tách thành hàng trăm tài khoản Master, Agent, Member để phân phối cho các “đầu mối” và con bạc cấp dưới.

Các đối tượng sử dụng trang mạng Bong88, nâng mức quy đổi tiền cá cược từ 6.000 đồng lên 10.000 – 50.000 đồng trên mỗi đơn vị Yen nhằm thu lợi bất chính, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, trung gian chuyển tiền để đối phó với cơ quan Công an.

Bước đầu, Ban chuyên án xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này lên đến hơn 400 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 9 điện thoại di động, hơn 2.000 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ với tổng số tiền khoảng 3,7 triệu Yen (quy đổi khoảng 80 tỷ đồng), tạm giữ 161 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa hơn 1,5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

#cá độ mạng #Đà Nẵng #đánh bạc #tội phạm công nghệ cao #công an

