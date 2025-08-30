Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 400 tỷ đồng

Nguyễn Thắng
TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp công an nhiều tỉnh triệt phá đường dây đánh bạc trên không gian mạng, với số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện nhóm người ở Hà Nội, Ninh Bình và Sơn La tham gia đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua internet.

Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an các địa phương Sơn La, Ninh Bình, Hà Nội, Yên Bái đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn này.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi của bản thân. Bước đầu, lực lượng Công an đã làm rõ hành vi “Tổ chức đánh bạc” đối với 4 đối tượng; hành vi “Đánh bạc” đối với 5 đối tượng.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Trích xuất dữ liệu điện tử thu được từ điện thoại, máy tính, tài khoản ngân hàng của những người liên quan, Cơ quan điều tra xác định từ đầu tháng 7/2025 cho đến nay, đường dây này đã đã tổ chức hàng nghìn lượt lượt đánh bạc trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và các địa phương khác với tổng số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng. Quá trình làm việc, Cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ 1 máy tính xách tay và 14 điện thoại di động các loại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng trên và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Nguyễn Thắng
