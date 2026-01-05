Cựu Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk vắng mặt trong phiên xử cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án nhận 'lót tay' 11 tỷ đồng

TPO - Ông Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk), cùng cấp phó Bùi Văn Từ bị cáo buộc nhận hơn 11 tỷ đồng để "thông thầu" dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột.

Hai lãnh đạo Ban quản lý dự án nhận hối lộ hơn 11 tỷ đồng

Sáng nay (5/1), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk)

Trong đó, bị cáo Phạm Văn Hạ (SN 1963, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ (SN 1972, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý) cùng bị xét xử về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo Lê Đình Hải (SN 1964, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn) và Hoàng Đình Chương (SN 1963, Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên) cùng bị xét xử tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, năm 2020, quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk để tạo điều kiện cho 3 Công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công Gói thầu số 03, Gói thầu số 04 của Dự án trên.

Sau khi được lãnh đạo Tỉnh ủy đồng ý và chỉ đạo, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã gặp gỡ, trao đổi với Giám đốc 3 Công ty, đồng thời chỉ đạo cấp dưới để giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong Hồ sơ mời thầu tạo điều kiện để Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu Gói thầu số 03; Công ty Licogi 16.6 và Công ty xây dựng 470 trúng thầu Gói thầu số 04.

Theo Viện Kiểm sát, việc này trái với quy định của Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu gồm: Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;...

Theo thỏa thuận, thống nhất từ trước, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang chi cho bị cáo Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng và Bùi Văn Từ 9 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi giúp các công ty này trúng thầu, Phạm Văn Hạ đã nhận tổng số 5,1 tỷ đồng (trong đó nhận 3,2 tỷ đồng từ Lê Đình Hải và 1,9 tỷ đồng từ Hoàng Đình Chương). Còn Bùi Văn Từ đã nhận số tiền 6 tỷ đồng (trong đó nhận từ Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương mỗi người 3 tỷ đồng).

Cựu Chủ tịch tỉnh Phạm Ngọc Nghị được biếu 4,5 tỷ đồng nhưng "thoát tội"

Với hành vi này, bị cáo Hạ và Từ bị truy tố về cùng tội “Nhận hối lộ”, Hải và Chương bị truy tố về cùng tội “Đưa hối lộ”.

Riêng Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã chết nên cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự.

Một phần dự án đường tránh Buôn Ma Thuột

Còn cựu Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị, nhận 4,5 tỷ đồng là "quà biếu", song tại hồ sơ không nêu rõ ông Nghị nhận từ ai, chỉ thể hiện việc ông Nghị không có thỏa thuận từ trước, đã nộp lại số tiền đã nhận, không có căn cứ xác định hậu quả thiệt hại về đấu thầu, do đó cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Ngày 4/4/2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Nghị.

Đối với Đặng Sỹ Hồng, cơ quan tố tụng cho rằng ông này đưa 200 triệu đồng tiền bồi dưỡng cho Phạm Văn Hạ nhưng việc này tự nguyện, Hạ không yêu cầu, đòi hỏi. Hiện ông Hạ đã nộp lại số tiền trên nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự với khoản tiền này.