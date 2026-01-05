30 đối tượng lập sới bạc trên vịnh Hạ Long

TPO - Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên vùng biển vịnh Hạ Long, bắt và tạm giữ 30 đối tượng có liên quan.

Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá tệ nạn đánh bạc trên biển, hồi 16h ngày 2/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức kiểm tra khu vực hẻm núi Hòn Dầm Bắc, thuộc vùng biển vịnh Hạ Long.

Hiện trường nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc.



Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 tàu cá đang neo đậu tại khu vực trên, trên các tàu có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tổ công tác đã tiến hành khống chế, lập biên bản và đưa toàn bộ các đối tượng về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Nguyễn Đình Minh (SN 1955, trú tại tổ 85, khu Bạch Đằng 5, phường Hồng Gai) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên biển. Minh có 4 tiền án liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 4 quân vị, 1 bộ bát đĩa sứ, 1 tấm thảm và hơn 430 triệu đồng tiền mặt dùng để đánh bạc.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.