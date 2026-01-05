Bị phạt do báo cháy giả để trêu lực lượng chức năng

TPO - M.T.K (18 tuổi) bị Công an tỉnh Cao Bằng xử phạt số tiền 6,2 triệu đồng do hành vi báo cháy giả với mục đích để trêu lực lượng chức năng.

Ngày 5/1, đại diện Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 6,2 triệu đồng đối với M.T.K. (18 tuổi, trú xóm Lũng Phiệt, xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng) về hành vi 'Cố ý báo cháy giả hoặc cố ý báo tình huống cứu nạn, cứu hộ giả'.

Công an tỉnh Cao Bằng xử phạt M.T.K. về hành vi báo cháy giả. Ảnh: CACC.

Trước đó, đêm 29/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo có vụ cháy xảy ra tại xóm Hợp Thành, xã Bế Văn Đàn.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực II đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến ngay hiện trường để xử lý. Tuy nhiên, khi đến nơi lực lượng chức năng ghi nhận khu vực trên không xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào của vụ cháy.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực II đã cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình, xác minh tin báo. Qua công tác nghiệp vụ, xác định được nam thanh niên M.T.K. là người báo cháy giả, mục đích để trêu lực lượng chức năng.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chỉ cung cấp thông tin đúng, có thật, tuyệt đối không bịa đặt, tung tin giả gây xôn xao dư luận và làm mất an ninh trật tự tại địa phương.