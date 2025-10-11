Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chốt hạn báo cáo vụ cháy khiến 5 người tử vong

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo. Báo cáo UBND TP Hà Nội một số nội dung trước 15h ngày 11/10.

Ngày 11/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành văn bản của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số 9/12/17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Vào hồi 5h36 ngày 11/10 xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 9/12/17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, gây hậu quả 5 người chết. Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy nêu trên, chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu giám đốc công an thành phố chủ trì, phối hợp với chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

z7104478792475-5edcf089f8260df5529e83e55ad351f5.jpg
Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ cháy.

Lãnh đạo TP Hà Nội giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các đơn vị có liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy, báo cáo chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Giao Sở Nội vụ chủ trì thực hiện hỗ trợ các điều kiện tổ chức tang lễ chu đáo cho các nạn nhân.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND thành phố chính sách hỗ trợ nạn nhân tử vong, báo cáo UBND TP Hà Nội trước 15h ngày 11/10/2025.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.

Trong sáng 11/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ông Thanh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiên cứu quy hoạch ngõ ngách cần tập trung vào việc bảo đảm lối thoát hiểm thông thoáng, có đủ phương tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ và lực lượng ứng phó tại chỗ theo phương châm "bốn tại chỗ".

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàng
