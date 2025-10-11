Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Công an Hà Nội thông tin vụ cháy nhà 5 người tử vong

Thanh Hà
TPO - Theo Công an TP Hà Nội, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn khiến 5 người tử vong nằm trong ngõ sâu phố Kim Hoa, cách đường giao thông chính khoảng 300 m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH.

cahn-544.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ, khắc phục hậu quả.

Liên quan đến vụ cháy trên, theo công an TP Hà Nội, khoảng 5h36 ngày 11/10, xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy công an TP Hà Nội đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 9 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 10 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc cùng Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - công an thành phố và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ông Trần Sỹ Thanh kiểm tra hiện trường tầng 1 và yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

cahn-1-1936.jpg
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu sớm khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng, một tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2, cùng với đó ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300 m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH.

Chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng thiết bị bình thở chuyên dùng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để kịp thời khống chế, không để cháy lan ra các khu vực nhà dân xung quanh.

chay-3860.jpg
Mặt tiền ngôi nhà xảy ra hoả hoạn.

Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, khoảng hơn 5h cùng ngày, đã phát hiện vụ cháy và hô hoán, báo động đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy.

Sau một thời gian chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 6h đám cháy được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Đến khoảng 6h15 đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân (N.Đ.L sinh năm 1952, H.T.H sinh năm 1956, N.H.M sinh năm 1982, Đ.T.S sinh năm 1988, N.M.V sinh năm 2019) đã tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định.

Thanh Hà
