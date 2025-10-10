Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Kho chứa ở ngoại thành Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trưa 10/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa sản phẩm dược tại xã Phú Nghĩa (Hà Nội). Trước đó, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra, sau đó nhiều công nhân tháo chạy ra ngoài.

chay-1.jpg
Cột khói đen bốc lên cuồn cuộn khi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Theo đó, vụ hỏa hoạn kể trên xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày, tại kho chứa sản phẩm dược của một công ty trên địa bàn thôn Nghĩa Hảo (xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội).

Vào thời điểm đó, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra tại nhà kho trên. Nhiều nhân viên hoảng hốt tháo chạy ra ngoài.

Ngay sau đó, lửa, khói bốc lên ngùn ngụt.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 30 phút, vụ cháy được dập tắt.

Vụ cháy khiến 2 người bị thương được đưa đi điều trị. Hiện 1 nạn nhân tử vong, 27 tuổi, là công nhân nhà xưởng.

Theo cơ quan chức năng khu vực cháy khoảng hơn 40m2, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Thanh Hà
#Hỏa hoạn kho chứa dược phẩm #Tiếng nổ lớn gây cháy #Phản ứng của lực lượng PCCC #Ảnh hưởng đến trường học gần đó #Thiệt hại tài sản do cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục