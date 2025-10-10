Hà Nội: Cháy ngùn ngụt tại ngôi nhà trên đường Đê La Thành

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Các nhân chứng cho biết, lúc khoảng 21h30, họ phát hiện có cháy ở tầng mái ngôi nhà cho thuê trọ trong ngõ 947 đường Đê La Thành.

Ngay sau khi phát hiện hỏa hoạn, người dân đã hô hoán nhau tháo chạy. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Đường Đê La Thành đoạn qua khu vực xảy ra hỏa hoạn được phong tỏa để phục vụ chữa cháy.

Người dân cho biết, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn trước đây cho thuê trọ, nằm trong diện giải tỏa, hiện không có người thuê, chỉ có chủ nhà ở. Tại hiện trường, phần mái ngôi nhà đổ sập.

Người dân sống tại khu vực này nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy là do người sống tại ngôi nhà trên đốt rác ở tầng 4.

"Tôi ngửi có mùi khét, khi kiểm tra có cháy nên cùng một số thành viên trong nhà ôm giấy tờ, dắt 2 xe máy chạy ra ngoài" - người phụ nữ nhà kế bên hiện trường vụ cháy nói.

Hiện đám cháy đã được các đơn vị dập tắt, đang tiếp tục dập tàn và làm mát. Cơ quan chức năng xác nhận, không có người bị nạn trong vụ việc.

7d12f7e3-5314-4108-9e7e-3f0bb5947a78.jpg
Đám cháy nhìn từ xa.
67c59d8c-3a6c-4d7a-908b-f65e2515a94c-148.jpg
Người dân tập trung trên đường Đê La Thành. (Ảnh: Thanh Hà)
b06494e2-bfa1-431c-af23-ee94bf8c2a71.jpg
Một đoạn đường bị phong tỏa. (Ảnh: Thanh Hà)
c8911b58-749c-4f8a-9cfc-0704c4e50460-8617.jpg
3ff6ccfd-3af4-48dc-8263-d1bb0e057afc-4184.jpg
0f7e1df1-c137-4f29-a691-bca7c0b52b7c-1-6718.jpg
Lực lượng chức năng tại hiện trường. (Ảnh: Thanh Hà)
