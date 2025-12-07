Công an Hà Nội cảnh báo nguy cơ tại các cụm chung cư nhìn từ vụ cháy ở Hồng Kông (Trung Quốc)

TPO - Tại Hà Nội, nhiều cụm chung cư và khu đô thị có đặc điểm, cấu trúc tương tự khu tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hồng Kông (Trung Quốc), tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nếu công tác đảm bảo an toàn PCCC không được quan tâm đúng mức.

Hiện trường vụ cháy khu nhà ở Wang Fuk Court. (Ảnh: AP)

Theo Công an TP Hà Nội, sau vụ cháy thảm khốc tại khu tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 26/11/2025, tính đến thời điểm hiện tại có ít nhất 156 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương/mất tích, sự an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư, nhà cao tầng lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp.

Tại Hà Nội, nhiều cụm chung cư và khu đô thị có đặc điểm, cấu trúc tương tự, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nếu công tác đảm bảo an toàn PCCC không được quan tâm đúng mức.

Nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân, chủ đầu tư, ban quản lý và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo sau:

Không câu mắc, đấu nối điện tùy tiện; thay thế ngay các thiết bị điện đã cũ, hỏng. Không sạc pin các thiết bị (xe điện, điện thoại, laptop,...) qua đêm hoặc khi không có người trông coi. Sạc xe điện đúng nơi quy định, ngắt điện ngay sau khi sạc đầy. Không để các chất dễ cháy (giấy, vải, rèm cửa,...) gần các thiết bị tỏa nhiệt cao (bóng đèn, bếp điện, bàn ủi, lò nướng,...).

Nấu nướng phải có người trông coi, khóa van bình gas sau khi sử dụng. Thắp hương, thờ cúng phải đảm bảo khoảng cách an toàn, không đặt gần vật liệu dễ cháy, tàn nhang phải được đặt trong bát hoặc đĩa kim loại.

Tuyệt đối không tàng trữ vật dụng, hàng hóa, xe cộ tại hành lang, cầu thang bộ, lối thoát nạn, buồng thang máy hoặc các khu vực công cộng khác, việc này cản trở quá trình thoát nạn và cứu hộ. Khi đến các nhà cao tầng cần chú ý quan sát sơ đồ, đường lối thoát nạn để phục vụ khi có sự cố xảy ra.

Trang bị hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn phù hợp với quy mô, tính chất cháy, nổ của cơ sở. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng các hệ thống, phương tiện PCCC đã được trang bị.

Thành lập đội PCCC&CNCH cơ sở có đủ lực lượng để tổ chức thường trực, tuần tra phát hiện cháy; tổ chức huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng này theo quy định.

Hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong đám cháy

Nếu chuông báo cháy reo hoặc phát hiện có cháy, hãy giữ bình tĩnh và thực hiện các bước sau: Nhanh chóng hô hoán, nhấn nút báo cháy khẩn cấp. Ngắt cầu dao điện nơi xảy ra cháy. Sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để chữa cháy. Gọi điện ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo số 114.

Dùng mu bàn tay chạm vào tay nắm cửa và thân cửa để kiểm tra nhiệt độ cửa. Nếu cửa mát mở hé cửa và kiểm tra hành lang không thấy khói hoặc lửa, nhanh chóng thoát ra ngoài theo lối cầu thang bộ. Nếu cửa nóng hoặc thấy khói/lửa tràn vào: Tuyệt đối không mở cửa!

Di chuyển bằng cách đi khom người, bò sát sàn nhà (vì khói độc và nhiệt thường tập trung ở phía trên). Sử dụng khăn ẩm, mặt nạ lọc độc để che mũi và miệng.

Tuyệt đối không sử dụng thang máy để thoát nạn (thang máy sẽ ngừng hoạt động khi có cháy).

Nếu ở trong phòng không thể thoát ra hãy: Lùi vào phòng, đóng kín cửa, dùng giẻ hoặc khăn ướt chèn, bịt vào các khe hở để ngăn khói độc; di chuyển ra ban công, cửa sổ, ra hiệu cho lực lượng cứu hộ và chờ đợi sự trợ giúp.

Vụ cháy kinh hoàng tại Tai Po, Hồng Kông (Trung Quốc) là một lời nhắc nhở đau xót về hậu quả khôn lường khi lơ là công tác PCCC, đặc biệt là trong các công trình cao tầng. Hãy hành động ngay hôm nay để cùng nhau xây dựng môi trường sống an toàn.