Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục chi trả gần 700 tỷ đồng cho các trái chủ

TPO - Tại lần chi tiền đợt 7, Thi hành án dân sự TPHCM đã chi cho 42.491 trái chủ với hơn 697 tỷ đồng.

Hôm nay (5/1), Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết, đơn vị này vừa tổ chức chi tiền đợt 7 cho các trái chủ trong vụ thi hành vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm.

Bà Trương Mỹ Lan trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu

Theo thông báo, tại Bản án hình sự sơ thẩm ngày 17/10/2024 của TAND TPHCM, Bản án phúc thẩm ngày 21/4/2025 của TAND cấp cao tại TPHCM và Quyết định thi hành án theo yêu cầu, buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu theo các phụ lục (43.108 người), gồm các mã trái phiếu sau: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09, ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10".

THADS TP.HCM đã thanh toán đợt 1 với tổng số tiền 7.464 tỷ đồng; Thanh toán đợt 2 số tiền 738 tỷ đồng; Thanh toán đợt 3 số tiền 376 tỷ đồng; Thanh toán đợt 4 số tiền 299 tỷ đồng; Thanh toán đợt 5 với số tiền 206 tỷ đồng và Thanh toán đợt 6 ngày 26/12/2025 với số tiền 271 tỷ đồng.

Sau khi chi trả 6 đợt, THADS TPHCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền hơn 704 tỷ đồng. Ngày 31/12/2025, THADS TPHCM đã thực hiện thanh toán đợt 7 cho 42.491 trái chủ với số tiền hơn 697 tỷ đồng theo tỷ lệ 2,3406% trên số tiền được thi hành án.

THADS TPHCM cũng cho biết, đã gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 617 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Ngoài ra, THADS TPHCM cũng đã chi bổ sung cho những trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về thi hành án, cung cấp bổ sung đầy đủ thông tin của các đợt 1, 2, 3, 4, 5 theo quy định.

Cũng theo THADS TPHCM, đơn vị này đã thực hiện việc thu phí thi hành án dân sự; miễn giảm phí thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 60 Luật Thi hành án dân sự và Thông tư 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án.

Hiện nay, THADS TPHCM đang tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được Bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và Ngân hàng chuyển tiền về, THADS TPHCM sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.

THADS TPHCM đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống và thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thức của THADS TPHCM; không tụ tập đông người, nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch, không chính xác. THADS TPHCM đang tập trung toàn bộ lực lượng để nhanh chóng tổ chức thi hành Bản án trên đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho các trái chủ.