Doanh nghiệp đưa tiền cho lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk như một ‘thông lệ’

Chủ doanh nghiệp khai báo quanh co

Ngày 5/1, sau 30 phút công bố cáo trạng, HĐXX xét hỏi 4 bị cáo phạm tội đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk).

Trả lời đầu tiên, bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn) khai sau khi Bộ Giao thông vận tải cũ có chủ trương rót vốn cho dự án đường tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột, ông đến gặp bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý) để truyền đạt ý chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc “tạo điều kiện cho doanh nghiệp” trúng thầu, thi công dự án.

Quá trình thực hiện, cứ mỗi lần được giải ngân, bị cáo Hải đến gặp Hạ và Từ, để đưa tiền %. “Thực tế khi đưa, bị cáo chỉ nghĩ là quà thôi chứ không nghĩ hối lộ. Bây giờ bị cáo rất hối hận”, bị cáo Hải nói nhưng trả lời quanh co về nguồn gốc tiền hối lộ lấy từ đâu.

Ban đầu, ông Hải khẳng định tiền lấy ra từ quỹ chung của công ty nhưng trong cáo trạng thể hiện đây là tiền của cá nhân.

Các bị cáo tại tòa.

Còn bị cáo Hoàng Đình Chương (SN 1963, Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên) khi trả lời về việc thỏa thuận và đưa tiền như thế nào? Ông thở dài nói “cái đó lâu rồi bị cáo không nhớ”.

Theo ông Chương, quá trình thi công dự án, ông thống nhất với bị cáo Hải và nhóm đại diện liên doanh “họ đưa tiền thế nào tôi theo thế đó”.

Liên quan đến hành vi “thông thầu”, ông Chương khẳng định “doanh nghiệp nào trong nhóm liên doanh cũng mạnh” nên chỉ điều chỉnh một số tiêu chí trong hồ sơ mời thầu cho phù hợp.

Chủ tọa sau đó “gắt giọng” cho rằng các bị cáo từng nói đưa hối lộ mỗi khi triển khai dự án như một “thông lệ” nhưng ai cũng khai báo quanh co, không thừa nhận hết sai phạm.

“Nếu không đưa lợi ích vật chất thử hỏi doanh nghiệp của bị cáo có được ưu tiên thực hiện gói thầu không?”, Chủ tọa hỏi thêm. Ông Chương đáp “không”.

Theo ông Chương, doanh nghiệp của ông sau khi được rót tiền trong cả hai gói thầu, ông trực tiếp đưa cho bị cáo Hạ 1,9 tỷ tại nhà riêng và đưa cho bị cáo Từ 3 tỷ đồng khi cả hai đang ngồi với nhau trên ô tô.

Ngoài ra, ông Chương tiết lộ sau mỗi lần chấm thầu, có người gợi ý hội đồng chấm thầu cũng mệt mỏi nên ông đưa thêm 100 triệu đồng cho họ bồi dưỡng, khi đưa không hứa hẹn, đòi hỏi gì; ông cũng đưa riêng cho một người tên Bách trong hội đồng chấm thầu, mỗi lần 2 – 3 triệu đồng để tiếp khách.

Trong hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát quy kết, năm 2020, khi biết tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư dự án đường tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột, bị cáo Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và ông Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk để tạo điều kiện cho 3 công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công Gói thầu số 03, Gói thầu số 04 của dự án.

Sau khi được lãnh đạo Tỉnh ủy đồng ý và chỉ đạo, bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã gặp gỡ, trao đổi với Giám đốc 3 công ty, đồng thời chỉ đạo cấp dưới để giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong hồ sơ mời thầu tạo điều kiện để Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu Gói thầu số 03; Công ty Licogi 16.6 và Công ty xây dựng 470 trúng thầu Gói thầu số 04.

Theo Viện Kiểm sát, việc này trái với quy định của Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu, như: Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;...

Theo thỏa thuận, bị cáo Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và ông Dương Chế Quang chi cho bị cáo Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng và Bùi Văn Từ.

Cụ thể, sau khi giúp các công ty này trúng thầu, bị cáo Hạ đã nhận tổng số 5,1 tỷ đồng; bị cáo Từ nhận 6 tỷ đồng.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố.

Chưa ghi nhận lời khai việc đưa tiền cho cựu Chủ tịch tỉnh

Trái với lời khai quanh co của đại diện hai doanh nghiệp, bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đều thừa nhận cáo trạng, giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra.

Theo ông Hạ, quá trình triển khai dự án đường tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột, nhóm lãnh đạo doanh nghiệp tìm đến gặp và chia sẻ câu chuyện họ được lãnh đạo Tỉnh ủy “ưu tiên” cho thực hiện dự án.

Ban đầu, ông Hạ tiếp nhận thông tin nhưng vẫn đề nghị doanh nghiệp nói chuyện với lãnh đạo tỉnh. Sau này, tiếp tục nhận chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, ông Hạ nói với cấp dưới đưa file hồ sơ cho đại diện doanh nghiệp.

Ông nhớ rõ khi đưa hồ sơ, ông Hạ được cấp dưới và đại diện doanh nghiệp hỏi “có vi phạm gì không?”. Ông thẳng thắn trả lời nếu theo Luật đấu thầu thì vi phạm nhưng đôn đốc cấp dưới phối hợp doanh nghiệp “làm nhanh”.

Về tổ chức đấu thầu, ông Hạ cho rằng mình có trách nhiệm chính là chỉ đạo chung, còn Phó giám đốc Từ trực tiếp cùng các phó, trưởng phòng thực hiện. Tuy nhiên, lời khai này bị HĐXX phản bác vì bị cáo là người đứng đầu, phải ký, chịu trách nhiệm tất cả.

Riêng khoản nhận lợi ích vật chất, ông Hạ cho biết không đòi hỏi do “lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo, chi bao nhiêu các doanh nghiệp tự làm”.

Khai cuối cùng, bị cáo Bùi Văn Từ cho hay, nhận phân công từ Giám đốc Ban Quản lý dự án, ông chỉ đạo các phòng, trong đó có phòng kế hoạch thực hiện theo đúng tiến độ giải ngân vốn. Sau mỗi lần giải ngân, lãnh đạo doanh nghiệp trực tiếp đưa tiền cho ông theo thỏa thuận.

Phần khai báo buổi sáng nay, HĐXX không đặt câu hỏi nào liên quan đến hành vi của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị được biếu hơn 4 tỷ đồng.