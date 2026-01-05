Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm hầu tòa vụ 'ăn chia' tiền hối lộ

TPO - Trong vòng 7 năm, lợi dụng quyền hạn, hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga, cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng của 21 bị cáo đại diện cho doanh nghiệp xin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy chứng nhận GMP

Tổng số tiền nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng

Sáng nay (5/1), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Thông báo xét xử cho thấy có 34 bị cáo bị tạm giam, 21 bị cáo tại ngoại; hiện có hơn 80 luật sư của 60 văn phòng luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Để chuẩn bị cho phiên tòa, HĐXX còn triệu tập gần 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và đồng phạm.

Trong nhóm bị cáo có: Nguyễn Thanh Phong (SN 1963); Trần Việt Nga (SN 1974), đều là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Nguyễn Hùng Long (SN 1964); Đỗ Hữu Tuấn (SN 1973), đều là Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Lê Hoàng (SN 1973, cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, là chồng bị cáo Nga), cùng 29 người là cán bộ, chuyên viên của Cục này bị xét xử tội “Nhận hối lộ”. Khung truy tố của bị cáo Phong và Nga cao nhất, lên đến tù chung thân.

Riêng bị cáo Lê Thị Thu Hà (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội, là cháu ruột của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong); Phạm Đức Thuận (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Novaco); Nguyễn Quang Hưng (Tổng Giám đốc Novaco) và 18 người khác, bị xét xử tội “Đưa hối lộ”.

Theo cáo trạng, Cục An toàn thực phẩm là đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, từ 2018 - 2025, một số lãnh đạo, chuyên viên của Cục đã lợi dụng các quy định của pháp luật để tạo cơ chế "xin cho", đưa và nhận hối lộ.

Các sai phạm này diễn ra trong quá trình thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt).

Thông qua việc thẩm định xét hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thống nhất với chuyên viên của Cục về việc "chi tiền để xong việc". Mỗi hồ sơ có "giá" trung bình từ 5 - 10 triệu đồng.

Với vai trò là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã đồng ý chủ trương cho chuyên viên nhận tiền để giúp đỡ người nộp hồ sơ, song kèm theo đó là cơ chế ăn chia rõ ràng.

Phong bị cáo buộc là đã nhận từ 2,5 đến 3 triệu đồng một bộ hồ sơ; còn lại chia theo các cấp, từ lãnh đạo phòng đến chuyên viên thụ lý.

Viện Kiểm sát kết luận, lợi dụng quyền hạn, bị cáo Phong, Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng của 21 bị cáo là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp.

Cụ thể, bị cáo Phong nhận tổng số tiền 43,9 tỷ đồng, Nga nhận 8 tỷ đồng. Hai cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long nhận 8 tỷ đồng và Đỗ Hữu Tuấn, nhận hơn 4,3 tỷ đồng.

Các cựu cán bộ, chuyên viên, lãnh đạo phòng của Cục nhận từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga và chồng là bị cáo Lê Hoàng.

Chồng nữ Cục trưởng nhận hối lộ và chiếm hưởng 8 tỷ đồng

Đáng chú ý, chồng của cựu Cục trưởng Trần Việt Nga – bị cáo Lê Hoàng, nhận hơn 7 tỷ đồng và chiếm hưởng cá nhân gần 1 tỷ đồng.

Do nhận hối lộ số tiền lớn, bị cáo Lê Hoàng cùng vợ bị truy tố theo khoản 4, Điều 154 Bộ luật Hình sự, với khung phạt lên đến tù chung thân.

Theo Viện Kiểm sát, trước khi khởi tố bị cáo Lê Hoàng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế). Hành vi nhận hối lộ của Hoàng xảy ra trong thời gian làm cán bộ cấp dưới của vợ, lần lượt giữ chức Trưởng phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm (thuộc Cục An toàn thực phẩm).

Từ tháng 7/2018 – 6/2019, Phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm được phân công thực hiện thẩm xét hồ sơ, tham mưu cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm ký Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm thực phẩm, bị cáo Lê Hoàng báo cáo cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong về cá nhân, doanh nghiệp đưa tiền cho chuyên viên “cảm ơn” vì đã hướng dẫn, hỗ trợ họ khi làm thủ tục với mức trung bình 4 triệu đồng/hồ sơ. Cục trưởng Phong lập tức đồng ý chủ trương nhận tiền.

Còn bị cáo Lê Thị Thu Hà, trong hồ sơ thể hiện đây là cháu ruột của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, bắt đầu làm dịch vụ hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận từ năm 2018.

Do có quan hệ gia đình với Nguyễn Thanh Phong nên Hà quen biết rất nhiều lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm. Thế nên sau khi nộp hồ sơ, Hà chủ động liên hệ gặp các chuyên viên được phân công nhờ hướng dẫn, tạo điều kiện.

Hà cũng biết rõ theo thông lệ ở Cục An toàn thực phẩm, nếu muốn hồ sơ không bị trả lại, yêu cầu bổ sung nhiều lần, sớm được cấp giấy thì liên hệ nhờ các chuyên viên thẩm xét nhờ tạo điều kiện, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và đưa tiền cho các chuyên viên thẩm xét. Mức chi phí từ 2 - 4 triệu đồng/1 hồ sơ quảng cáo và từ 8 - 9 triệu đồng/1 hồ sơ công bố sản phẩm.

Mặc dù là người nhà Cục trưởng nhưng bị cáo Lê Thị Thu Hà vẫn đưa tiền cho các chuyên viên theo “luật ngầm”. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2019 đến cuối năm 2022, Lê Thị Thu Hà đã chuyển tiền chi ngoài cho các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm tổng số 9 tỷ đồng.