Người đàn ông được cứu trong đám cháy nhà xưởng ở TPHCM đã tử vong

TPO - Nạn nhân bị mắc kẹt được giải cứu trong vụ cháy nhà xưởng tại TPHCM đã tử vong, sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 14/10, thông tin từ người thân cho biết, ông N.T.H. (39 tuổi), nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà xưởng công ty chuyên sản xuất viên nén ở phường Tân Hiệp (TPHCM) tuy được giải cứu đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Trước đó, nạn nhân được chuyển từ hiện trường đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, sau đó tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Clip: Hiện trường vụ cháy

Liên quan đến vụ cháy trên, cơ quan công an vẫn đang phối hợp với Viện KSND khu vực 17 khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 11/10, nhà xưởng nói trên bất ngờ bốc cháy. Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường nỗ lực khống chế ngọn lửa. Đến trưa cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn nhưng nhiều tài sản đã bị lửa thiêu rụi.

Trong quá trình dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông bị mắc kẹt bên trong đám cháy nên đã giải cứu và đưa đến bệnh viện. Khu vực xảy ra vụ cháy chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy như mùn cưa, dăm bào, các sản phẩm từ gỗ nên ngọn lửa lan nhanh, bùng phát mạnh.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có khoảng hơn 3.000 m2 nhà xưởng bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng, phong tỏa khu vực, thu giữ một số vật chứng, đồng thời làm việc với các nhân chứng, người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.