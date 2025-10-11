Lửa ngùn ngụt bao trùm nhà xưởng ở TPHCM

TPO - Nhà xưởng một công ty ở TPHCM bốc cháy lúc rạng sáng. Vụ hoả hoạn làm 1 người bị thương.

Rạng sáng 11/10, nhà xưởng một công ty trên đường Tân Hiệp 05, ấp Ông Đông, phường Tân Hiệp, TPHCM xảy ra hoả hoạn.

Clip: Lửa bao trùm nhà xưởng

Thông tin ban đầu, vào lúc rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện có cháy ở trong công ty theo địa chỉ kể trên.

Phát hiện có cháy, người dân hô hoán nhau, sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy có xu hướng ngày càng lớn và lan rộng. Người dân phải trình báo lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Công an TPHCM đã điều động nhiều phương tiện xuống hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng phường Tân Hiệp để dập lửa.

Cảnh sát đã chia thành nhiều hướng để tiếp cận đám cháy. Lúc này, ngọn lửa đã bao trùm nhà xưởng rộng cả trăm mét vuông.

Hiện trường vụ cháy

Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát mạnh. Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Lãnh đạo phường Tân Hiệp cho biết, vụ cháy khiến 1 người bị thương, thiệt hại tài sản chưa được thống kê.

Ghi nhận khu vực hiện trường, một phần mái nhà xưởng đã bị đổ sập.

Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.