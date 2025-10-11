Danh tính 5 người tử vong trong vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa

TPO - Cơ quan chức năng xác định danh tính 5 nạn nhân trong vụ cháy nhà trên phố Kim Hoa (Hà Nội).

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Nghiêm Đức L; Hoàng Thị T; Nghiêm Hoàng M cùng vợ và con. Hiện thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Như tin đã đưa, khoảng 5h sáng 11/10, người dân phát hiện có cháy tại ngôi nhà nằm trong ngõ trên phố Kim Hoa.

Lập tức, nhiều người dân hô hoán nhau chạy tới phá cửa tầng 1, dùng nước dập. Tuy nhiên ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm bên trong.

Ngôi nhà cao 4 tầng, ngõ vào nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận gần hiện trường.

Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy đã được dập tắt sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến 5 người tử vong.

Hiện khu vực trên đang được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định.