Phú Thọ xây dựng công trình khẩn cấp chống sạt lở đê sông Lô

Viết Hà
TPO - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm xử lý sự cố sạt lở bờ sông đoạn từ km36 đến km36+200 đê hữu Lô, thuộc địa bàn xã Dân Chủ.

tp-8.jpg
Sạt lở nghiêm trọng bờ sông đê hữu Lô tại xã Dân Chủ.

Việc khẩn cấp xây dựng công trình được triển khai với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyến đê hữu Lô, góp phần phòng, chống thiên tai, bảo vệ nhà ở, tính mạng người dân và các công trình hạ tầng trong khu vực.

Theo kế hoạch, tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 12 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã phân bổ trước 7 tỷ đồng. Thời gian thi công công trình chống sạt lở đê hữu Lô dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4.

UBND tỉnh giao Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tự quyết định toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư, xây dựng để tổ chức thực hiện dự án khẩn cấp, bảo đảm tiến độ, chất lượng và chịu trách nhiệm về các quyết định được đưa ra theo quy định của pháp luật.

UBND xã Dân Chủ có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thi công; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (nếu có), đồng thời tiếp nhận và quản lý công trình sau khi hoàn thành theo quy định.

Viết Hà
