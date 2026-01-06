Bắc Ninh tăng tốc giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình

TPO - Sau khi chi trả hơn 3.000 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Gia Bình.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, trong công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình, đất nông nghiệp đã được kê khai, kiểm kê và tạm ứng chi trả hơn 3.000 tỷ đồng cho hơn 6.400 hộ; đất ở đang tiếp tục kê khai, nhiều thôn phải di chuyển toàn bộ; đồng thời đã kiểm kê khoảng 10.000 ngôi mộ.

Cùng đó, các dự án tái định cư và nghĩa trang tại các xã: Lương Tài, Trung Chính, Gia Bình, Đông Cứu và Đại Lai đang được thực hiện, với nhiều khu đã ban hành thông báo thu hồi đất, kê khai và chi trả đợt 1 số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Thời gian tới, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh tiếp tục dồn lực, phối hợp đơn vị liên quan hoàn thiện phương án bồi thường đất nông nghiệp; đồng thời tiếp tục kê khai, kiểm kê, lập phương án cho các dự án liên quan để bảo đảm tiến độ.

Hiện dự án gặp một số khó khăn như: Các quy hoạch phân khu, chi tiết vừa làm vừa điều chỉnh do còn nhiều ý kiến cần xem xét trong khi diện tích thu hồi lớn; nhà đầu tư chưa hoàn thành việc cắm mốc ranh giới quy hoạch khu tái định cư, nghĩa trang ngoài thực địa.

Bắc Ninh dồn lực gỡ vướng, tăng tốc giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình.

Nhiều chủ thửa đất không có mặt tại địa phương; một số thửa đất sau dồn điền đổi thửa chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về tài sản trên đất, nhiều công trình, mộ, nhà ở, đình chùa có kiến trúc đặc biệt không áp dụng được bảng giá, cần thuê đơn vị tư vấn lập dự toán nhưng gặp khó khăn. Về khu tái định cư, diện tích đất ở thu hồi lớn nhưng diện tích tái định cư theo quy hoạch không quá 100m²/lô nên chưa tạo đồng thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục duy trì tiến độ, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền địa phương và hộ dân có biện pháp phát triển, lưu giữ làng nghề truyền thống, trước mắt là làng nghề bị ảnh hưởng bởi dự án.

Công tác kiểm kê, chi trả bồi thường, chuẩn bị khu tái định cư, di chuyển mộ cần thực hiện đồng bộ. Riêng với mộ vô chủ, ông Thái yêu cầu tư vấn khi xây dựng thiết kế cần có giải pháp phù hợp, bảo đảm tiết kiệm diện tích, ấm cúng.

UBND tỉnh Bắc Ninh rà soát, có thể xử lý theo hướng ưu tiên suất nhà ở xã hội cho các gia đình bị thu hồi đất, không để bà con thiệt thòi, đáp ứng điều kiện sống cho người dân.