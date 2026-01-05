Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe tải bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A

Nguyễn Ngọc
TPO - Xe tải đang chạy trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi phần lớn hàng hóa trên xe.

Chiều 5/1, lãnh đạo UBND xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã đã xảy ra vụ cháy xe tải, khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc trong thời gian ngắn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, xe tải mang BKS 51D-240… lưu thông theo hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn qua thôn 2 (xã Long Phụng), phần thùng xe bất ngờ bốc cháy.

Do xe tải chở các loại hàng hóa như dép và vật dụng bằng cao su (những vật liệu dễ cháy) nên đám cháy lan nhanh ngay sau khi phát hỏa, khiến phần lớn hàng hóa trên xe bị thiêu rụi, giao thông qua khu vực bị ùn tắc, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

ed6eeb5079b8f6e6afa9.jpg
Xe tải bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi.

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, xe bốc cháy trước đó và chạy khoảng 500m, tài xế mới phát hiện sự cố và cho xe dừng lại bên lề đường, đồng thời báo cho lực lượng chức năng đến hỗ trợ.

Do xe gặp nạn nằm trên tuyến Quốc lộ 1A, lưu lượng phương tiện đông, giao thông theo hướng Bắc Nam bị ùn ứ cục bộ trong thời gian ngắn.

Nhận được tin báo, Công an xã Long Phụng, Cảnh sát giao thông và Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và hỗ trợ chữa cháy. Sau một thời gian, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Nguyễn Ngọc
