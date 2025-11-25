Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe tải cháy ngùn ngụt trên cao tốc qua Thanh Hóa

Hoàng Phúc
TPO - Đang lưu thông trên cao tốc qua tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy. Vụ hỏa hoạn gây ách tắc tuyến đường trong thời gian dài.

Chiều 25/11, lãnh đạo UBND phường Trúc Lâm (tỉnh Thanh Hóa) cho biết tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe, khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc.

1000018356.jpg
Hiện trường vụ cháy xe trên cao tốc.

Theo lãnh đạo địa phương khoảng 11h40 cùng ngày, một ô tô tải (chưa rõ biển kiểm soát) di chuyển trên cao tốc đoạn Diễn Châu - Nghi Sơn. Khi xe chạy đến khu vực dốc Bù Đá, phường Trúc Lâm (tỉnh Thanh Hóa) thì bất ngờ bốc cháy.

Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bao trùm xe. Tài xế may mắn mở cửa thoát ra ngoài. Vụ hỏa hoạn khiến tuyến cao tốc theo chiều Nam - Bắc qua khu vực bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT và đơn vị quản lý cao tốc đã nhanh chóng có mặt, phối hợp dập lửa và phân luồng giao thông. Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển xuống nút giao Khu kinh tế Nghi Sơn ra Quốc lộ 1 để tiếp tục di chuyển.

Đến hơn 14h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên xe tải bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

