Đang lưu thông trên cao tốc, xe đầu kéo bốc cháy dữ dội

Hoài Nam
TPO - Khi đang lưu thông trên cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn qua Hà Tĩnh, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 9/11, xe đầu kéo mang biển số Hà Tĩnh, kéo theo rơ-moóc 74R-003.xx, di chuyển trên cao tốc Vũng Áng - Bùng theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km577+600, thuộc địa phận xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh), xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa lan ra từ khu vực đầu xe đầu kéo nhanh chóng bao trùm toàn bộ cabin.

Ngay khi phát hiện sự việc, tài xế đã điều khiển xe tấp vào lề đường, tìm cách dập lửa đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy khiến xe đầu kéo thiệt hại nặng.


Tiếp nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc phối hợp với Cục CSGT và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa và phân luồng giao thông. Đến khoảng 10h cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Hiện trường vụ cháy.
Ngành chức năng huy động phương tiện đến dập lửa.

Theo ngành chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến phần đầu xe đầu kéo cùng một số hàng hóa trên xe bị thiêu rụi.

Ngoài ra, vụ cháy còn làm khoảng 50m² mặt đường bê tông nhựa và một số cọc tiêu phân làn bằng nhựa dẻo bị hư hỏng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoài Nam
