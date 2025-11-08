Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ 29 tuổi tử vong tại chỗ

Hoài Nam
TPO - Sau khi xảy va chạm với xe đầu kéo trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua Hà Tĩnh, hai người điều khiển xe máy ngã xuống đường, một người tử vong tại chỗ.

Ngày 8/11, lãnh đạo UBND xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ 29 tuổi tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 12h cùng ngày, anh Nguyễn Văn N. (29 tuổi, trú thôn 6, xã Hương Khê) điều khiển xe máy điện BKS 38AA-342xx, chở theo chị Ngô Thị H. (29 tuổi) di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng xã Hương Đô - Hương Khê.

tn-1762587789251453189822.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Khi đến Km 831+000, đoạn qua địa phận xã Hương Xuân, xe của anh N. đã xảy va chạm với xe đầu kéo BKS UN-1662, kéo theo rơ-moóc UN-2507 (chưa rõ danh tính tài xế) đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến chị H. tử vong tại chỗ, anh N. bị thương. Tại hiện trường, xe máy điện hư hỏng nặng còn xe đầu kéo dừng cách hiện trường khoảng 250m.

Tiếp nhận tin báo, Tổ CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hoài Nam
