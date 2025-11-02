Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Thu Hiền
TPO - Đang lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Nghệ An), ô tô tải bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói lửa bao trùm toàn bộ thùng xe.

Clip vụ cháy xe tải trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Chiều 2/11, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, vừa xảy ra một vụ cháy xe tải, khiến hàng hóa và phần thùng xe bị hư hại nặng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h5 cùng ngày tại km466+600, ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-845.xx do tài xế H.V.C. (SN 1987, trú tại thành phố Hà Nội) đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam, bất ngờ phát hiện hàng hóa trên xe bốc cháy.

Ngay lập tức, tài xế đã đánh lái vào làn khẩn cấp và hô hoán người đi đường hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm và thiêu rụi phần thùng xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ công tác chữa cháy, phân luồng giao thông.

574850661-122151665744806650-4125066911592135577-n.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên hàng hóa trên xe bị cháy hỏng, phần thùng xe tải bị hư hại nặng nề.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Thu Hiền
#cháy xe tải #cao tốc Diễn Châu #Bãi Vọt #Nghệ An #tai nạn giao thông #chữa cháy #xe tải

