Cửa hàng ở TPHCM cháy lớn, cả khu phố náo loạn

TPO - Tối 24/10, một cửa hàng chuyên bán vật dụng điện – nước trên đường Thống Nhất (phường Thông Tây Hội, TPHCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút, người dân sống gần cửa hàng phát hiện khói đen cùng lửa bốc lên nghi ngút từ khu vực tầng trệt của căn nhà chuyên bán vật tư điện – nước. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ cửa hàng do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, dây điện, giấy carton…

Nhiều người dân đã hô hoán, dùng bình chữa cháy mini tại chỗ để dập lửa nhưng không thành công. Khói bốc cao hàng chục mét, đen đặc cuộn lên, khiến cả khu phố náo loạn. Một số hộ dân xung quanh phải khẩn trương di chuyển tài sản ra ngoài để phòng ngừa cháy lan.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn – cứu hộ khu vực 15 (Phòng PC07, Công an TP.HCM) nhanh chóng điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Lực lượng chức năng tổ chức phong tỏa đoạn đường Thống Nhất để đảm bảo an toàn, đồng thời phun nước khống chế từ nhiều hướng.

Clip hiện trường vụ cháy. Trần Quyết

Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không để lan sang các nhà dân liền kề. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, song phần lớn hàng hóa và vật dụng trong cửa hàng đã bị thiêu rụi, khung sắt, mái tôn bị biến dạng.

Lực lượng chức năng sau đó tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, nhận định đám cháy có thể xuất phát từ sự cố chập điện trong cửa hàng.

Hiện cơ quan công an đang thống kê thiệt hại và tiếp tục điều tra nguyên nhân cụ thể. Vụ cháy một lần nữa là lời cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn tại các cơ sở kinh doanh vật liệu, thiết bị điện – nước, đặc biệt trong thời điểm thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay.