Xã hội

Google News

Hà Nội: Lửa cháy ngùn ngụt tại căn hộ chung cư trên phố Đông Quan

Thanh Hà
TPO - Tối 30/10, lực lượng chức năng hướng dẫn, giúp đỡ 2 người dân thoát nạn trong vụ cháy tại phòng ngủ căn hộ tầng 4 tòa chung cư trên phố Đông Quan (Hà Nội).

chua-chay-2-5460.jpg
Hình ảnh ngọn lửa bùng lên tại căn hộ tầng 4 chung cư.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 30/10, tại căn hộ tầng 4 chung cư số 15B phố Đông Quan, TP Hà Nội.

Phát hiện có cháy, người dân đã hô hoán cho những gia đình xung quanh biết và thông báo tới cơ quan chức năng. Lực lượng PCCC tại toà nhà nhanh chóng có mặt phối hợp hướng dẫn người dân thoát nạn.

chua-chay-201.jpg
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Nhận được thông tin, 4 xe chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 2, Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 11 cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cử xe chỉ huy trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

chua-chay-1-1222.jpg
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, nhận định tình hình đám cháy xuất phát từ phòng ngủ căn 408, tầng 4 chung cư, chỉ huy chữa cháy nhanh chóng chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận, tìm kiếm người bị nạn, hỗ trợ người dân di chuyển ra khu vực an toàn.

Đồng thời phối hợp lực lượng PCCC cơ sở triển khai các mũi sử dụng hệ thống họng nước chữa cháy được trang bị tại tòa nhà để khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan sang các căn hộ liền kề và tổ chức thoát khói.

Không lâu sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời khống chế, ngăn cháy lan ra các căn hộ lân cận và hướng dẫn người dân, hỗ trợ đưa 1 người già xuống vị trí an toàn.

Vụ cháy không có thương vong về người.

Thanh Hà
