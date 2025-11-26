Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc

Hoài Nam
TPO - Xe tải biển số Thanh Hoá bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng qua địa phận Hà Tĩnh.

Chiều 26/11, thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ 2.3 xác nhận, tại cao tốc đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng vừa xảy ra vụ cháy xe tải.

Theo đó, vào khoảng 14h30 cùng ngày, xe tải BKS 36C – 347.xx lưu thông hướng Nam – Bắc trên cao tốc đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng. Khi phương tiện di chuyển đến địa phận xã Kỳ Xuân thì bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế dừng phương tiện, tìm cách dập lửa, tuy nhiên do lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ xe.

chay-01.jpg
Chiếc xe tải bốc cháy trên cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng. Ảnh: Hoàng Anh.
2267665633853371100-8450.jpg
Hiện trường vụ cháy khiến xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tiếp nhận tin báo, đơn vị quản lý cao tốc phối hợp với Cục CSGT và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng tới hiện trường tổ chức dập lửa, đảm bảo giao thông.

Sau thời gian khống chế, đến khoảng 15h, ngọn lửa đã được dập tắt, tuy nhiên xe tải và toàn bộ hàng hoá trên xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo ngành chức năng, vụ cháy không làm ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện khác. Hiện nguyên nhân cháy đang được làm rõ.

Hoài Nam
