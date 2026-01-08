Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Xưởng đồ gỗ ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Thanh Hà
TPO - Đêm 7/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng gỗ ở xã Hữu Bằng, TP Hà Nội, thiêu rụi nhiều tài sản.

chay-3810.jpg
Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại nhà xưởng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 23h cùng ngày tại xưởng sản xuất đồ gỗ tại thôn Giếng (xã Hữu Bằng, Hà Nội).

Nhận được tin báo, Công an Hà Nội đã khẩn trương điều động nhiều xe chữa cháy, cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Do khu vực xảy ra cháy là nhà ở kết hợp sản xuất đồ gỗ bên trong nhiều đồ đạc dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội và lan sang 2 nhà dân bên cạnh.

chay-2-7801.jpg
Nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Đến khoảng 1h ngày 8/1, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; diện tích bị cháy hơn 200m2.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Thanh Hà
