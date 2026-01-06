Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

La liệt xác pháo tại hiện trường vụ cháy làm 3 người thương vong ở Hà Nội

Thanh Hà
TPO - Tại hiện trường vụ cháy tại ngôi nhà ở xã Phúc Thọ (Hà Nội) khiến 3 người thương vong, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều xác pháo.

chay-13.jpg
Hiện trường vụ việc.

Công an TP Hà Nội cho biết đang khẩn trương điều tra vụ cháy làm 1 người chết, 2 người bị thương, xảy ra tại thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Trước đó, khoảng hơn 16h ngày 5/1, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ.

chay-12.jpg
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 25 và Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 26, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an xã Phúc Thọ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 nam thanh niên (SN 2007) đã tử vong và đưa 2 người bị thương đi cấp cứu.

chay-14.jpg
Nhiều xác pháo tại hiện trường.
chay-15.jpg

Đến 16h35 cùng ngày, lực lượng đã hoàn tất công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận nhiều xác pháo.

Một số người dân gần hiện trường cho biết, ngôi nhà cao 2 tầng, năm trong khu dân cư. Khu vực xảy ra vụ việc ở tầng 2 và họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để giải quyết theo quy định pháp luật.

Thanh Hà
