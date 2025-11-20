Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Khói đen cuồn cuộn sau tiếng nổ trong khu ẩm thực gần cầu Long Biên

Thanh Hà
TPO - Trưa 20/11, quán ăn uống đang sửa chữa trong khu vực chợ ẩm thực Ngọc Lâm, gần cầu Long Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, sau tiếng nổ, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt.

chay-17.jpg
Hình ảnh khu vực xảy ra hỏa hoạn được người dân chia sẻ.

Theo người dân, vụ hỏa hoạn kể trên xảy ra vào khoảng 12h cùng ngày, tại quán ăn trong khu vực chợ ẩm thực Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, Hà Nội.

Một lúc sau, lửa bùng lên kèm theo một số tiếng nổ phát ra bên trong quán. Do bên trong có nhiều xốp nên xuất hiện cột khói đen khiến nhiều người hoảng hốt.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Không lâu sau đó, đám cháy được dập tắt.

chay-16-3864.jpg
Cột khói đen bốc lên cạnh cầu Long Biên.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn khu vực trên đang sửa chữa. Vụ việc không có thương vong về người.

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc bên trong quán bị lửa thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Hà
