Xã hội

Hà Nội: Cháy nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận

Thanh Hà
TPO - Sáng 14/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà dân nằm sâu trong ngõ 13 đường Lĩnh Nam (Hà Nội) khiến xe cứu hỏa không thể tiếp cận. Lực lượng chữa cháy đã sử dụng nguồn nước ở cơ sở sản xuất gần đó và kịp thời dập tắt ngọn lửa, không để cháy lan.

a1.jpg
Lực lượng chức năng chữa cháy.

Theo người dân, vào khoảng 8h cùng ngày, họ phát hiện có hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà số 12 nằm sâu trong ngõ 12/94/54 đường Lĩnh Nam (Hà Nội).

a2.jpg
Bình cứu hỏa người dân sử dụng dập lửa.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 1 cụ ông ở nhà và đã thoát ra ngoài an toàn. "Lúc đó tôi thấy có khói bốc ra từ bên trong. Người dân xung quanh hô hoán nhau dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành" - người phụ nữ sống gần đó kể lại.

a3.jpg
Xe cứu hỏa dừng ở ngoài ngõ 13 đường Lĩnh Nam.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn tiếp nước đến hiện trường. Tuy nhiên, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận và chỉ có thể dừng ở ngoài ngõ 13 đường Lĩnh Nam.

Lực lượng chữa cháy đã huy động nguồn nước từ cơ sở sản xuất ở gần đó và nhanh chóng dập lửa, ngăn cháy lan sang các ngôi nhà xung quanh.

a5.jpg
Ngôi nhà nằm trong ngõ cạnh số nhà 54.
a4.jpg
Nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, bên trong nhiều đồ đạc bị cháy rụi.

Cụ ông sống tại ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn thông tin, đám cháy bùng phát tại khu vực ở tầng 1.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Hà
#Cháy nhà sâu trong ngõ nhỏ #Khó tiếp cận phương tiện chữa cháy #Phản ứng của lực lượng cứu hỏa #Nguồn nước từ cơ sở sản xuất gần #Nguyên nhân vụ cháy chưa rõ

