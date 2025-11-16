Cảnh sát giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong ngôi nhà 7 tầng đang cháy

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thanh Hà
TPO - Quá trình chữa cháy ngôi nhà 7 tầng trên phố Trung Kính (Hà Nội), cảnh sát giải cứu người phụ nữ mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

chay-12.jpg
Nữ chủ nhà được đưa xuống dưới an toàn. Ảnh CAHN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h2 ngày 15/11, tại số nhà 28, ngõ 80 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, TP Hà Nội, xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà cao tầng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy CATP Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực số 2 và khu vực số 11 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường. Đồng thời, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động thêm 1 xe chỉ huy trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và CNCH.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy phát sinh tại khu vực tầng 7 của ngôi nhà cao 7 tầng và còn người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy đã lập tức triển khai lực lượng mang theo phương tiện bảo hộ, bình thở tổ chức trinh sát, tiếp cận các tầng phía trên để tìm kiếm và cứu nạn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, ngăn không để cháy lan sang các tầng liền kề và nhà dân xung quanh.

chay-13.jpg
Khu vực xảy ra hỏa hoạn. Ảnh CAHN

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời đưa 1 nạn nhân là chị N.T.T (SN 1988, chủ nhà) theo cầu thang bộ xuống vị trí an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.

Thanh Hà
