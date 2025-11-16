Cấm đường, sơ tán dân khi đồi xuất hiện vết nứt dài hàng trăm mét

TPO - Tại một khu vực đồi núi ở xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) xuất hiện vết nứt dài, sụt lún gây nguy hiểm, chính quyền đã cấm đường và sơ tán các hộ dân đến khu vực an toàn.

Ngày 16/11, lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) xác nhận, tại khu vực đồi núi ở thôn Quyết Thắng xuất hiện vết nứt dài 150m, địa phương đã chủ động sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu, đồng thời tiến hành cấm đường để đảm bảo an toàn.

Theo đó, vào chiều 15/11, khi đang dọn khối lượng đất từ mái taluy dương tràn xuống tuyến đường giao thông trục xã bị sạt lở sau mưa lớn, người dân tá hỏa khi phát hiện trên ngọn đồi phía trên đã bị nứt, sụt lún nghiêm trọng.

Vết nứt dài 150m tại khu vực đồi núi.

Tại đồi có nhiều điểm sụt lún sâu.

Chính quyền đã cấm đường và sơ tán các hộ dân khu vực mất an toàn đến vị trí khác.



Qua quan sát, ngọn đồi cao khoảng 50m có vết nứt dài khoảng 150m, đã bị sụt lún 80cm, thậm chí có nơi bị sụt tới 1m, tạo nên rãnh sâu. Trước nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, chính quyền xã Sơn Kim 2 đã huy động lực lượng rào chắn, cấm đường qua vị trí đồi bị sụt trượt và sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu sinh sống phía dưới chân đồi.

Theo chính quyền địa phương, do khu vực đồi có vết nứt dài, sụt trượt nghiêm trọng, chính quyền địa phương hiện chưa thể tính toán phương án xử lý. Đặc biệt, theo dự báo, khu vực toàn tỉnh sắp có mưa lớn do ảnh hưởng không khí lạnh, vậy nên, nguy cơ xảy ra sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.