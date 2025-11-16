Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cấm đường, sơ tán dân khi đồi xuất hiện vết nứt dài hàng trăm mét

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại một khu vực đồi núi ở xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) xuất hiện vết nứt dài, sụt lún gây nguy hiểm, chính quyền đã cấm đường và sơ tán các hộ dân đến khu vực an toàn.

Ngày 16/11, lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) xác nhận, tại khu vực đồi núi ở thôn Quyết Thắng xuất hiện vết nứt dài 150m, địa phương đã chủ động sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu, đồng thời tiến hành cấm đường để đảm bảo an toàn.

Theo đó, vào chiều 15/11, khi đang dọn khối lượng đất từ mái taluy dương tràn xuống tuyến đường giao thông trục xã bị sạt lở sau mưa lớn, người dân tá hỏa khi phát hiện trên ngọn đồi phía trên đã bị nứt, sụt lún nghiêm trọng.

584274727-122199217424552775-2498757796669978815-n.jpg
Vết nứt dài 150m tại khu vực đồi núi.
581931786-122199217208552775-2039318211710541622-n.jpg
Tại đồi có nhiều điểm sụt lún sâu.
581936553-122199217148552775-6899611132577441357-n.jpg
Chính quyền đã cấm đường và sơ tán các hộ dân khu vực mất an toàn đến vị trí khác.

Qua quan sát, ngọn đồi cao khoảng 50m có vết nứt dài khoảng 150m, đã bị sụt lún 80cm, thậm chí có nơi bị sụt tới 1m, tạo nên rãnh sâu. Trước nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, chính quyền xã Sơn Kim 2 đã huy động lực lượng rào chắn, cấm đường qua vị trí đồi bị sụt trượt và sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu sinh sống phía dưới chân đồi.

Theo chính quyền địa phương, do khu vực đồi có vết nứt dài, sụt trượt nghiêm trọng, chính quyền địa phương hiện chưa thể tính toán phương án xử lý. Đặc biệt, theo dự báo, khu vực toàn tỉnh sắp có mưa lớn do ảnh hưởng không khí lạnh, vậy nên, nguy cơ xảy ra sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #sạt lở #núi #Cấm đường #sơ tán dân khi núi xuất hiện vết nứt dài #xã Sơn Kim 2

Xem thêm

Cùng chuyên mục