Vụ phát hiện hài cốt dưới ao cá: Công an truy tìm tung tích nạn nhân là nữ giới

Lực lượng chức năng xác định bộ hài cốt là của nữ giới trên 40 tuổi, chiều cao khoảng 1,5 m và thời gian phân huỷ trên dưới 10 năm.

Công an xã Tứ Kỳ (TP Hải Phòng) vừa ra thông báo tìm tung tích nạn nhân sau khi người dân phát hiện bộ xương chưa rõ lai lịch dưới ao thôn Mạc Xá.

Hiên trường nơi phát hiện bộ hài cốt
Hiên trường nơi phát hiện bộ hài cốt

Trước đó, sáng 13-11, trong khi đặt máy sục khí tại ao thuê của Trại cá thuộc Xí nghiệp giống cây trồng Hải Dương, ông H.Đ.H. (SN 1970, trú tại thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ) đã phát hiện một bộ hài cốt dưới lớp bùn góc ao.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an xã đã khẩn trương tới hiện trường. Lực lượng chức năng ngay sau đó đã khám nghiệm hiện trường, đưa bộ hài cốt lên để điều tra, làm rõ.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định bộ hài cốt là của nữ giới, độ tuổi trên 40 tuổi, chiều cao khoảng 1,5 m và thời gian phân hủy trên dưới 10 năm.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Công an xã Tứ Kỳ phát thông báo đến các đơn vị và nhân dân nhằm truy tìm tung tích nạn nhân và thông tin có liên quan.

Công an xã Tứ Kỳ đề nghị cá nhân, đơn vị có người mất tích trùng khớp đặc điểm, thời gian hoặc có thông tin nghi vấn liên quan vụ việc, liên hệ: Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Dũng: 0944.924.666 hoặc Phó Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Linh: 0979.322.421.

Người Lao động
