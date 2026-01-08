Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc rét thêm, Hà Nội còn 8 độ

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (8/1), miền Bắc tiếp tục rét đậm diện rộng với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng chỉ còn 8-10 độ, vùng núi dưới 7 độ. Tuy nhiên trời tiếp tục hửng nắng, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Khu vực miền Trung hôm nay giảm mưa.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

Dự báo, ngày mai (9/1), miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt như hôm nay, những ngày sau đó, trời vẫn tiếp tục rét đậm.

ret-2602.jpg
Miền Bắc tiếp tục rét đậm trong hôm nay (8/1).

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, cao nhất 17-20 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay nhiều mây, ít mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, cao nhất 17-20 độ.

Dự báo khu vực từ Thanh Hoá đến Huế trời tiếp tục rét trong nhiều ngày tới.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất xuống còn 16-19 độ, cao nhất 21-24 độ.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ hôm nay trời có mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ.

Tây Nguyên đang có những ngày nền nhiệt thấp nhất trong năm, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 14-17 độ. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 27 độ. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc #thiệt hại do mưa lũ #cứu trợ miền trung #thời tiết miền Bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục