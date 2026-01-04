Chiều cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch: Người dân lỉnh kỉnh hành lý trở lại TPHCM

TPO - Chiều tối 4/1, dòng người từ các tỉnh, thành bắt đầu quay lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Tại các cửa ngõ và bến xe, số lượng phương tiện tăng nhưng nhìn chung không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Phương tiện đông đúc trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) đoạn qua TPHCM.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 16h30 ngày 4/1, lưu lượng xe trên tuyến đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) - cửa ngõ phía Tây TPHCM - bắt đầu tăng nhanh theo hướng từ các tỉnh, thành miền Tây về thành phố. Trên tuyến, nhiều người dân chở theo vali, túi xách, quà quê lỉnh kỉnh, vội vã trở lại TPHCM để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Người dân đi xe máy, chở theo vali, đồ đạc lỉnh kỉnh quay lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Giao thông trên tuyến đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) hướng các tỉnh, thành miền Tây đi TPHCM vào lúc 16h30 chiều 4/1.

Anh Trần Minh Tân (quê Đồng Tháp) chia sẻ, gia đình anh xuất phát từ quê lúc đầu giờ chiều 4/1 để tránh cao điểm tối muộn.

“Tôi chọn quay lại thành phố sớm vì sợ kẹt xe. Ra tới quốc lộ 1, tôi thấy xe nhiều nhưng giao thông không quá căng thẳng, chạy chậm một chút là được”, anh Tân nói.

Phương tiện nối đuôi di chuyển qua cầu Bình Điền 2 (hướng các tỉnh Miền Tây về TPHCM).

Càng về chiều, lưu lượng phương tiện trên tuyến đường huyết mạch - cửa ngõ phía Tây TPHCM càng đông đúc.

Dù phương tiện lưu thông khá đông, đặc biệt là xe máy và ô tô cá nhân, nhưng tình trạng ùn ứ nghiêm trọng không xảy ra. Tại một số nút giao trọng điểm, lực lượng CSGT túc trực điều tiết giao thông, phối hợp điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, giúp dòng xe di chuyển tương đối thông suốt.

Đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) qua phường An Lạc, TPHCM khá thông thoáng vào chiều 4/1.

Đến hơn 17h, phương tiện ở cửa ngõ phía Tây TPHCM tiếp tục tăng.

Trong khi đó, tại khu vực nút giao thông An Phú - điểm kết nối giữa đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ, lưu lượng phương tiện cũng tăng rõ rệt vào cuối giờ chiều.

Trên đường dẫn cao tốc hướng từ Đồng Nai về TPHCM phương tiện đông dần, nhất là ô tô cá nhân và xe khách. Tuy nhiên, nhìn chung "điểm nóng" này vẫn khá thông thoáng vào buổi chiều cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Nút giao thông An Phú vào cuối giờ chiều 4/1.

Nút giao thông An Phú "dễ thở" vào chiều cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Nhiều người dân chủ động quay lại TP.HCM sớm để tránh cao điểm tối muộn. Anh Phạm Quốc Huy, quê Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết: “Tôi chạy xe về thành phố từ khoảng 14h để né kẹt xe. Đến khu vực An Phú thì xe đông hơn nhưng vẫn đi được, không bị đứng bánh như những dịp lễ trước đây”.

Cùng thời điểm, bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TPHCM) liên tục đón các chuyến xe khách từ các tỉnh miền Tây Nam bộ quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Khu vực cổng bến và sân đón khách nhộn nhịp hơn thường ngày. Nhiều hành khách tay xách nách mang, lỉnh kỉnh vali, túi quà quê, vội vã rời bến để bắt taxi, xe công nghệ hoặc được người thân đón về nhà.

Bến xe Miền Tây vào chiều 4/1.

Nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc rời bến xe sau hành trình di chuyển dài.

Các hành khách đón taxi, xe công nghệ để rời bến xe.

Hành khách đón xe công nghệ rời bến xe Miền Tây.

Theo ghi nhận, dù lượng khách đổ về bến xe tăng trong chiều và tối ngày cuối kỳ nghỉ, nhưng công tác tổ chức, điều tiết tại bến được thực hiện khá nhịp nhàng. Nhân viên bến xe hướng dẫn hành khách di chuyển, các điểm đón - trả khách được phân luồng rõ ràng, hạn chế tình trạng chen lấn, ùn ứ trước cổng bến.