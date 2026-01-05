Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xâm nhập mặn bắt đầu 'tấn công' Đồng bằng sông Cửu Long

Cảnh Kỳ
TPO - Dù mới đầu mùa khô, xâm nhập mặn bất thường đã vào sâu trong đất liền khoảng 40km, có thể ảnh hưởng đến nguồn nước và sản xuất trong các hệ thống thủy lợi ven biển. Ngành chức năng khuyến cáo các địa phương ven biển chủ động tích trữ nước ngọt, đặc biệt vùng cây ăn trái.

Xí nghiệp Thủy nông - chi nhánh Cầu Kè (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, những ngày đầu tháng 1/2026, độ mặn tại cống Cần Chông (xã Tiểu Cần, Vĩnh Long) đã vượt ngưỡng 1 phần nghìn (1‰). Cống này nằm cách cửa biển khoảng 40km, cho thấy xâm nhập mặn đã bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực nội đồng.

Trước tình hình trên, đơn vị đã chủ động vận hành các công trình thủy lợi nhằm ngăn mặn, giữ ngọt, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Cụ thể, tại các cống như Mỹ Văn, Rạch Rum, Bông Bót, Tân Dinh… được điều tiết theo các phương án "ra - vào" theo tỷ lệ phù hợp để đảm bảo tích trữ nước.

tp-man.jpg
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu xây dựng lịch vận hành linh hoạt các cống, trạm bơm, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Hiện, độ mặn tại khu vực cống Cần Chông đã giảm và duy trì ở mức khoảng 0,4 phần nghìn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, cống này tiếp tục được đóng, đồng thời duy trì chặt chẽ việc theo dõi, điều hành vận hành các công trình thủy lợi.

Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh mới đây, Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu, các cấp, ngành quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống công trình phòng, chống thiên tai; đẩy mạnh nạo vét kênh mương nội đồng, khơi thông dòng chảy; duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, đê điều. Xây dựng lịch vận hành linh hoạt các cống, trạm bơm, ưu tiên tạo nguồn và cấp nước cho các nhà máy nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, dòng chảy về ĐBSCL giảm nhanh ở các tháng đầu mùa kiệt (mùa khô), mặn có xu thế tăng dần trên các cửa sông. Riêng tháng 1/2026, dòng chảy thượng lưu về ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nên mặn còn trong phạm vi được kiểm soát.

Vùng ven biển ĐBSCL, ranh mặn lớn nhất 4g/l trong nửa đầu tháng 1 ở phạm vi 30-35km từ cửa sông, nguồn nước còn đảm bảo. Tuy nhiên, việc vận hành thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong có thể làm thay đổi chế độ dòng chảy so với dự báo, để đảm bảo sản xuất các tháng mùa khô, cần tăng cường giám sát mặn và cập nhật các dự báo.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo, trong mùa khô năm nay, xâm nhập mặn bất thường có thể ảnh hưởng đến nguồn nước và sản xuất trong các hệ thống thủy lợi ven biển. Dòng chảy có thể tăng hoặc giảm bất thường từng thời đoạn, tùy thuộc vào sự vận hành thủy điện trên lưu vực.

Để đảm bảo an toàn cho sản xuất, các địa phương ven biển chủ động tích trữ nước khi nguồn nước còn thuận lợi, đặc biệt là các vùng cây ăn trái thuộc Vĩnh Long, Cần Thơ… Các địa phương cần vận hành hợp lý công trình kiểm soát mặn, tiêu nước để xuống giống kịp thời vụ Đông Xuân, có giải pháp ứng phó hạn mặn phù hợp với điều kiện của vùng.

Cảnh Kỳ
