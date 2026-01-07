Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Người phụ nữ nghi bị tưới xăng, phóng hỏa đến tử vong

Châu Anh

TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nên ông N.M.N bị nghi đã dùng xăng tưới lên người bà N.K.D rồi châm lửa đốt

Sáng 7/1, lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra vụ cháy tại phường Long Hoa.

nguoi-phu-nu-bi-tuoi-xang.jpg
Hiện trường vụ việc

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6/1, Công an phường Long Hoa tiếp nhận thông tin có vụ cháy tại một căn nhà trên đường số 13, khu phố Trường Đức. Ngay lập tức, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nên ông N.M.N (57 tuổi; ngụ khu phố Trường Lưu, phường Long Hoa) bị nghi đã dùng xăng tưới lên người bà N.K.D. (52 tuổi, ngụ khu phố Trường Đức) rồi châm lửa đốt, dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng.

Hậu quả, cả ông N. và bà D. đều bị bỏng nặng, được người dân tại hiện trường nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, hai người nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân độ III, bệnh viện đã nhanh chóng chuyển lên tuyến trên nhưng cả hai đã không qua khỏi trên đường chuyển viện.

Châu Anh
#Tây Ninh #phóng hỏa #vụ cháy #bỏng nặng #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục