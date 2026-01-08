TPHCM lạnh dưới 20 độ C, kéo dài nhiều ngày

TPO - Sáng 8/1, người dân TPHCM đón ngày mới trong tiết trời se lạnh. Nền nhiệt giảm xuống dưới 20 độ C. Theo cơ quan khí tượng, trạng thái thời tiết này còn duy trì trong vài ngày tới.

Từ sáng sớm 8/1, nhiều khu vực tại TPHCM có nhiệt độ dao động quanh mức 20 độ C theo các ứng dụng thời tiết phổ biến. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, tại những khu vực trống trải, nhiều gió như ven sông, ngoại thành, nền nhiệt còn thấp hơn.

“Từ sau Tết Dương lịch, đây là ngày lạnh nhất. Buổi sáng đi làm phải khoác thêm áo, cảm giác giống thời tiết Đà Lạt”- anh Nguyễn Hữu An (ngụ phường Bến Thành) chia sẻ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, thời tiết se lạnh do áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) đang hoạt động với cường độ ổn định. Đợt không khí lạnh này sẽ suy yếu dần trong những ngày tới. Dự báo vào khoảng ngày 12–13/1, không khí lạnh sẽ được tăng cường lệch Đông, khiến gió Đông Bắc hoạt động mạnh hơn trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và duy trì ổn định. Trong khoảng ngày 9-10/1, trục áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn Tây, đi qua khu vực Trung Bộ; đến ngày 13/1, trục này hạ xuống phía Nam, ngang qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ, tiếp tục tác động đến thời tiết khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cũng khuyến cáo, trong giai đoạn này thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm thấp, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ cao. Bên cạnh đó, chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm lớn, đêm và sáng sớm se lạnh, ban ngày nắng mạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là với người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền hô hấp.