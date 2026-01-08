Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Hai ô tô va chạm trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, 1 người tử vong

Hữu Huy - Tường Minh
TPO - Chiều 8/1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai ô tô xảy ra trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh, khiến một người tử vong và hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 35 phút cùng ngày, tại km12+990 cao tốc TPHCM - Trung Lương, theo hướng từ Trung Lương đi TPHCM, đoạn qua xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh, xảy ra vụ va chạm giữa hai ô tô đang lưu thông trên làn đường số 2.

Xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 29H-806.33, kéo theo rơ-moóc 29R-052.94, do tài xế Nguyễn Xuân Chính điều khiển, va chạm với xe tải biển kiểm soát 60C-263.34.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải bị biến dạng nghiêm trọng. Tài xế xe tải (đang được xác minh danh tính) tử vong tại chỗ, hai phương tiện liên quan đều bị hư hỏng nặng.

hien-truong.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua kiểm tra nhanh, tài xế xe đầu kéo không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Hữu Huy - Tường Minh
#tai nạn #cao tốc #TPHCM Trung Lương #tài xế tử vong #giao thông #xảy ra #Tây Ninh

