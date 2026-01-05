Tài xế tử vong sau tai nạn liên hoàn trên quốc lộ

TPO - Đang lưu thông trên quốc lộ qua Thanh Hóa, xe ô tô đầu kéo xảy ra va chạm với một xe tải và xe ô tô con khác. Vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 1 người bị thương, xe đầu kéo lật nghiêng bên đường.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ nguyên nhân tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, ô tô tải mang biển kiểm soát 36H do Phạm Văn X. (SN 1989, trú phường Đông Sơn) điều khiển chạy trên đường Nghi Sơn - Sao Vàng (Quốc lộ 47B). Khi xe chạy tại Km31+600, đoạn qua xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa thì xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo mang biển số 36H do Phạm Văn T. (SN 1994, trú xã Kiên Thọ) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú va chạm, ô tô đầu kéo tiếp tục va chạm với ô tô con biển số 36A do anh Lê Văn H. (SN 1984, trú xã Quảng Bình) cầm lái, chở theo 3 người khác rồi lật nghiêng.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến tài xế Lê Văn H. tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương. 3 ô tô trong vụ tai nạn hư hỏng, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng có mặt, khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân tai nạn ban đầu xác định do tài xế xe tải chuyển hướng sang đường không đúng quy định và ô tô đầu kéo không giảm tốc độ gây tai nạn.